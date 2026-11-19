Bữa sáng miễn phí sau lấy máu xét nghiệm, miễn phí gửi xe và hỗ trợ chỗ nghỉ cho người nhà khó khăn là những mục tiêu đáng chú ý trong đề án thí điểm “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Quảng Ninh.

Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 604-QĐ/TU ngày 15/11, phê duyệt đề án xây dựng thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, giai đoạn 2026–2030.

Quảng Ninh thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Theo đề án, bệnh viện đặt mục tiêu cung cấp “Bữa sáng yêu thương” miễn phí cho 100% người bệnh ngoại trú đến khoa Khám bệnh, phải nhịn ăn để lấy máu xét nghiệm. Suất ăn được cung cấp sau khi lấy máu. Cùng với đó là mục tiêu miễn phí nước uống và chi phí gửi xe cho người bệnh, người nhà thuộc phạm vi áp dụng.

Đề án hướng tới hỗ trợ miễn phí dinh dưỡng khi nằm viện, hỗ trợ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho người bệnh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách và các nhóm thuộc diện hỗ trợ của thành phố Quảng Ninh.

Đáng chú ý, người nhà chăm sóc bệnh nhân từ ba ngày trở lên, có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện thuê nhà nghỉ, khách sạn sẽ được bố trí chỗ nghỉ tại ký túc xá trong bệnh viện. Mức thu được xác định đủ chi tiền điện, nước sinh hoạt.

Về điều kiện điều trị, đề án đặt mục tiêu bảo đảm mỗi người bệnh một giường, trừ trường hợp ngoại lệ như dịch bệnh, thiên tai hoặc cấp cứu hàng loạt. Người bệnh nội trú được đánh giá nhu cầu chăm sóc toàn diện, từ điều trị, điều dưỡng, dinh dưỡng đến phục hồi chức năng và hỗ trợ tâm lý, xã hội phù hợp với tình trạng bệnh.

Việc ứng dụng công nghệ được hướng vào giảm thủ tục, thời gian chờ và số lần đi lại. Đến năm 2030, bệnh viện đặt mục tiêu 95% người bệnh không phải cung cấp lại thông tin mà bệnh viện đã có. Người cao tuổi, người khuyết tật và người gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ được hỗ trợ trực tiếp.

Cũng đến năm 2030, bệnh viện hướng tới quy mô 1.500 giường, hoàn thiện 10 trung tâm chuyên sâu. Các mô hình dự kiến triển khai gồm một cửa hỗ trợ toàn diện người bệnh, người nhà; mái ấm người nhà người bệnh; khu vườn chữa lành và không gian phục hồi sức khỏe cho nhân viên y tế.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ các nguồn hiện có của bệnh viện, lồng ghép với chương trình, dự án đã được phê duyệt. Những nội dung cần bổ sung nguồn lực phải được rà soát, xây dựng lộ trình và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo lộ trình, năm 2026 tập trung chuẩn bị nền tảng, xác lập số liệu ban đầu; năm 2027 triển khai thí điểm; năm 2028 mở rộng, đánh giá giữa kỳ; năm 2029 chuẩn hóa, hoàn thiện và năm 2030 tổng kết. Các nhiệm vụ đủ điều kiện được triển khai ngay, nội dung cần thêm nguồn lực thực hiện theo lộ trình.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được giao xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng năm, từng giai đoạn. Việc nhân rộng mô hình sẽ được xem xét sau tổng kết và đánh giá độc lập kết quả thí điểm.