Đoạn video phản ánh thái độ ứng xử của nhân viên y tế từ năm 2018 đang được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết vụ việc đã được giải quyết ngay từ thời điểm đó, các cá nhân liên quan đã bị kiểm điểm, xử lý.

Ngày 25/11, Bệnh viện Nhân dân 115 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết một số tài khoản trên Facebook, TikTok và YouTube đang đăng tải, chia sẻ lại đoạn video phản ánh thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế trong ca trực đêm tại Khoa Nhịp tim học cách đây 8 năm.

Theo báo cáo của bệnh viện, sự việc xảy ra trong ca trực đêm ngày 1/8/2018. Thời điểm đó, bác sĩ T.Q.V., là bác sĩ giảng viên của Phân hiệu phía Nam thuộc Học viện Quân y, cùng điều dưỡng L.T.N.Q. tiếp nhận người bệnh N.T.Th., 87 tuổi, được người nhà chuyển từ Bệnh viện quận Tân Phú đến.

Đoạn video phản ánh thái độ ứng xử của nhân viên y tế từ năm 2018 đang được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Bác sĩ đã thăm khám, tư vấn và giải thích cho người bệnh cùng thân nhân. Tuy nhiên, người nhà không hài lòng về thái độ ứng xử của ê-kíp nên quay video, đăng lên mạng xã hội.

Báo cáo của Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, ban giám đốc đã chỉ đạo các khoa, phòng liên quan kiểm tra, báo cáo, đồng thời thăm hỏi và lắng nghe phản ánh của thân nhân người bệnh. Sau khi trao đổi về hướng giải quyết, người nhà đã thông cảm, chủ động xóa bài đăng trên mạng xã hội và không có ý kiến thêm. Người bệnh sau đó được điều trị ổn định, xuất viện trong năm 2018.

Bệnh viện cũng đã kiểm điểm, xử lý những cá nhân trong kíp trực thực hiện chưa tốt công tác giao tiếp, ứng xử, khiến người nhà bệnh nhân bức xúc. Đồng thời, đơn vị thông báo đến Phân hiệu phía Nam thuộc Học viện Quân y để xem xét, xử lý cá nhân liên quan theo quy định.

Trong văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 cho rằng việc video cũ tiếp tục được đăng tải, chia sẻ đang gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị.

Bệnh viện đề nghị Sở hỗ trợ xác minh, xử lý và có biện pháp thông tin kịp thời để người dân hiểu đúng bản chất, thời điểm xảy ra vụ việc.