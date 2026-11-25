Theo lời kể của người mẹ, như buổi sáng mọi ngày, chị đưa con gái 14 tháng tuổi đến trường mầm non. Lúc này, bé khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Nhưng khoảng 50 phút sau, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà trường thông báo con gái bất tỉnh.

Bé gái 14 tháng tuổi ngừng tim dù trước đó đến trường vẫn khỏe mạnh, bình thường

Chiều 25-11, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) chia sẻ với Tuổi trẻ, bệnh viện mới thực hiện hồi sức tim phổi nâng cao cứu bé gái 14 tháng tuổi bất ngờ rơi vào trạng thái bất tỉnh, ngưng tim tại trường mầm non dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo lời kể của người mẹ, như buổi sáng mọi ngày, chị đưa con gái 14 tháng tuổi đến trường mầm non. Lúc này, bé khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Nhưng khoảng 50 phút sau, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà trường thông báo con gái bất tỉnh.

Bé nhanh chóng được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng ngưng tim ngoại viện. Đây là một trong những tình huống cấp cứu nghiêm trọng nhất, đặc biệt ở trẻ nhỏ, khi thời gian thiếu oxy có thể nhanh chóng gây tổn thương não và các cơ quan quan trọng.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức tim phổi nâng cao, phối hợp ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp và sử dụng thuốc theo phác đồ. Do việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch gặp khó khăn trong tình huống khẩn cấp, các bác sĩ sử dụng kỹ thuật thiết lập đường truyền trong xương. Đây là phương pháp đưa thuốc vào hệ tuần hoàn nhanh chóng khi chưa thể tiếp cận đường truyền tĩnh mạch kịp thời.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận bé gái 14 tháng tuổi ngưng tim ngoại viện. (Ảnh: Tuổi trẻ)

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Theo thông tin Vietnamnet chia sẻ, Bệnh viện 115 đã huy động các chuyên khoa hồi sức và kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1 để phối hợp chuyên môn, chuẩn bị phương án tiếp theo.

Trong phòng cấp cứu, các nhân viên y tế phân công nhiệm vụ cụ thể, từ ép tim, kiểm soát đường thở, sử dụng thuốc đến theo dõi đáp ứng hồi sức. Sau khoảng 20 phút nỗ lực liên tục, tim bé gái đập trở lại, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Đây là kết quả bước đầu quan trọng, song trẻ vẫn cần được tiếp tục hồi sức, theo dõi và điều trị chuyên sâu do nguy cơ tổn thương não và các cơ quan sau ngưng tim.

ThS. BSCKI. Nguyễn Kim Long - Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhân dân 115 chia sẻ với Vietnamnet: "Ngưng tim ở trẻ em có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở, hóc dị vật, đuối nước, bệnh tim hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác. Khi phát hiện trẻ đột ngột bất tỉnh, không thở hoặc chỉ thở ngáp, người xung quanh cần gọi cấp cứu 115 ngay, đồng thời tiến hành hồi sức tim phổi nếu có thể. Người được đào tạo cần kết hợp ép tim và thổi ngạt theo kỹ thuật dành cho trẻ em; người chưa có kỹ năng nên bật loa ngoài để làm theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu".

Đặc biệt, các trường mầm non, cơ sở chăm sóc trẻ cần trang bị kiến thức sơ cứu, kỹ năng xử trí hóc dị vật và hồi sức tim phổi cơ bản cho giáo viên, nhân viên. Nhận diện sớm và cấp cứu đúng cách trong những phút đầu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội sống của trẻ.

BSCKII Trần Nhật Tuân (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm) cho biết, khi nghi ngờ một người ngừng tim, chúng ta nên làm những việc dưới đây ngay để cứu sống: Bước 1: Đảm bảo an toàn và kiểm tra phản ứng Quan sát nhanh hiện trường an toàn. - Vỗ vai, gọi lớn xem nạn nhân có tỉnh hay không. Bước 2: Kiểm tra nhịp thở (Dưới 10 giây) Quan sát lồng ngực. Nếu nạn nhân không thở hoặc chỉ thở ngáp cá, thở thoi thóp thì xác định ngừng tim. Bước 3: Gọi 115 ngay lập tức (hoặc chỉ định người gọi) Kêu gọi sự giúp đỡ ngay: Chỉ định rõ một người gọi cấp cứu 115 và tìm máy sốc tim (AED) nếu có.. Bước 4: Bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực (CPR) ngay lập tức Đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng và tiến hành ép tim liên tục (tốc độ 100 - 120 lần/phút, sâu 5-6 cm). Hướng dẫn cụ thể kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực Đối với người lớn Tư thế: Nằm ngửa trên nền cứng; bạn quỳ sát bên cạnh, hai tay thẳng vuông góc với ngực nạn nhân. Vị trí đặt tay: Đặt gốc lòng bàn tay này chồng lên bàn tay kia ở nửa dưới xương ức (chính giữa ngực). Độ sâu: Ấn sâu 5 - 6 cm. Tốc độ: 100 - 120 lần/phút (nhanh và liên tục, không dừng). Đối với trẻ em Vị trí đặt tay: Dùng một tay (hoặc 2 tay nếu trẻ lớn) đặt vào nửa dưới xương ức tương tự người lớn. Độ sâu: Ấn sâu khoảng 1/3 độ dày lồng ngực (tương đương 4 - 5 cm). Tốc độ: 100 - 120 lần/phút.