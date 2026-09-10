Bệnh viện E đề nghị Công an Hà Nội xác minh vụ kẹp tiền để được xạ trị sớm

Bệnh viện E đề nghị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội hỗ trợ xác minh phản ánh nhân viên Khoa Xạ trị nhận tiền để người bệnh được xạ trị sớm.

TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E , vừa ký văn bản gửi Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội, báo cáo vụ việc liên quan phản ánh nhân viên y tế Khoa Xạ trị nhận tiền của người bệnh để được xạ trị sớm. Bệnh viện đồng thời đề nghị cơ quan công an phối hợp trong quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo, ngày 8/9, Bệnh viện E tiếp nhận thông tin phản ánh người bệnh khi đến xạ trị thường kẹp tiền trong sổ hẹn xạ rồi đưa vào phòng điều khiển máy xạ trị gia tốc. Nhóm phóng viên cung cấp một số clip ghi nhận trong tháng 8/2026, trong đó được cho là có hình ảnh nhân viên y tế cầm số tiền người bệnh để trong sổ hẹn xạ, mỗi lần từ 50.000-100.000 đồng.

Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện E đã họp khẩn với Khoa Xạ trị để xác minh, làm rõ vụ việc.

Bệnh viện E mời Công an Hà Nội hỗ trợ làm rõ vụ việc ‘kẹp tiền’ để xạ trị sớm.

Bệnh viện xác định đây là nội dung “hết sức nghiêm trọng”, có thể vi phạm quy định của bệnh viện, ngành y tế, ảnh hưởng đến người bệnh và uy tín của đơn vị. Ban Giám đốc yêu cầu các cá nhân liên quan làm bản tường trình toàn bộ vụ việc, đồng thời tổ chức họp khoa và báo cáo lãnh đạo bệnh viện.

Theo báo cáo, có 5 nhân viên y tế được phân công làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị. Trong các clip được cung cấp, 4/5 nhân viên này xuất hiện.

Trong các bản tường trình, những nhân viên trên khẳng định không cố tình chèo kéo, gây khó khăn hoặc vòi vĩnh người bệnh. Họ cho rằng không biết việc người bệnh kẹp tiền trong sổ xạ; đồng thời xác nhận một số trường hợp có nhận quà cảm ơn của người bệnh sau khi xạ trị.

Toàn bộ biên bản cuộc họp khoa, bản tường trình và cam kết của các cá nhân đã được báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng xác minh, làm rõ vụ việc và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Bệnh viện E cũng đề nghị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phối hợp trong quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị.

Cục yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có; đồng thời công khai kết quả xác minh, xử lý và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2026.

Trước đó, theo phản ánh của một số bệnh nhân đang xạ trị tại Bệnh viện E, trước khi vào phòng điều trị, họ thường kẹp 50.000 hoặc 100.000 đồng vào sổ. Những người này cho rằng đây là cách để được đến lượt nhanh hơn, tránh phải chờ đợi lâu trong quá trình điều trị.

Một số bệnh nhân mô tả việc này trở thành “cái lệ” tại khu vực xạ trị. Với người đang điều trị ung thư, mỗi lần đến viện thường kéo dài và việc phải chờ đợi khiến họ thêm mệt mỏi, nhất là những bệnh nhân phải xạ trị liên tục nhiều ngày.

Khoa Xạ trị Bệnh viện E được đưa vào hoạt động từ năm 2021, với hệ thống máy xạ trị phục vụ điều trị bệnh nhân ung thư.