Bệnh viện Bạch Mai thông báo khẩn

Bệnh viện Bạch Mai vừa phát đi thông báo khẩn về việc tạm hoãn chương trình hiến máu tình nguyện dự kiến diễn ra vào ngày 1/10.

Nguyên nhân được đưa ra là do thời tiết Hà Nội những ngày qua mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường xung quanh bệnh viện bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia.

Phía bệnh viện thông báo rằng đã rất tiếc khi phải tạm dừng hoạt động hiến máu ngày 1/10. Tuy nhiên, sức khỏe và sự an toàn của tình nguyện viên luôn được đặt lên hàng đầu. Bệnh viện sẽ sớm thông báo lịch hiến máu bù ngay khi thời tiết thuận lợi trở lại.

Bệnh viện cũng nhấn mạnh, các buổi hiến máu vào ngày 2 và 3/10 vẫn diễn ra như bình thường tại điểm hiến máu Bệnh viện Bạch Mai. Người dân có nhu cầu và đủ điều kiện hiến máu có thể sắp xếp tham gia vào những ngày này.

Bệnh viện Bạch Mai gửi lời cảm ơn tới các tình nguyện viên đã luôn đồng hành, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu nghĩa tình, đồng thời khuyến cáo mọi người giữ gìn sức khỏe, cẩn thận khi di chuyển trong điều kiện mưa bão phức tạp.

Thông báo này nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng và mong nhận được sự thông cảm, ủng hộ từ tất cả người dân, để hành trình “hiến máu cứu người” tiếp tục được duy trì hiệu quả, nhân văn.