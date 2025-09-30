Người phụ nữ mắc ung thư gan sau 2 lần làm cùng 1 việc: "Tôi sợ lắm rồi"

Ba năm trước, bà Hà (50 tuổi, trú tại Ninh Bình) được chẩn đoán xơ gan trên nền viêm gan virus. Khi nhập viện, bà xuất hiện triệu chứng vàng da, chướng bụng. Kết quả thăm khám cho thấy gan của bà đã xơ hóa. Sau một thời gian điều trị ổn định, bác sĩ dặn dò bà phải uống thuốc kháng virus đều đặn và tái khám định kỳ, đồng thời cảnh báo xơ gan rất dễ tiến triển thành ung thư gan nếu không tuân thủ điều trị.

Tuy nhiên, khi sức khỏe dần cải thiện, bà Hà chủ quan, cho rằng không cần phải dùng thuốc suốt đời. Bà đã tự ý bỏ thuốc được kê đơn. Nghe theo lời mách, bà tìm đến các loại thuốc nam, thuốc bổ gan để sắc uống cả ngày với hy vọng "thải độc gan" và giúp gan khỏe hơn.

Bệnh nhân Hà đang điều trị tại khoa viêm gan (ảnh N.M).

Sau ba tháng kiên trì uống các loại thuốc này, bà Hà lại xuất hiện vàng da, chướng bụng và phải quay lại bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện khối u ở gan trái, kết quả sinh thiết khẳng định là ung thư gan. Bà đã được phẫu thuật triệt căn và tiếp tục được nhắc nhở phải uống thuốc, tái khám đúng hẹn.

Một năm sau, sức khỏe ổn định trở lại, nhưng bà Hà vẫn nuôi hy vọng "khỏi hẳn bệnh". Một lần nữa, bà bỏ qua lời dặn dò của bác sĩ, tự ý bỏ thuốc được bác sĩ kê đơn để quay về uống thuốc nam theo lời mách của người quen.

Không lâu sau đó, bà Hà phải nhập viện cấp cứu với tình trạng bụng chướng, vàng da, khối u mới xuất hiện ở gan. Lần này, bà hối hận: "Giờ có cho tiền tôi cũng không dám uống các loại thuốc đó nữa. Tôi sợ lắm rồi. Điều trị bệnh phải tin vào bác sĩ, đừng dại mà bỏ thuốc".

Sau cả 2 lần bỏ qua lời dặn dò của bác sĩ và tự ý điều trị bằng thuốc nam theo lời mách, bà Hà vô cùng hối hận vì đã khiến tình trạng bệnh trở nên nặng nề hơn.

Từ trải nghiệm của bản thân, bà Hà thường khuyên những bệnh nhân cùng phòng: "Đừng tin vào lời quảng cáo về thuốc nam, thuốc bắc hay thực phẩm chức năng chữa khỏi viêm gan. Tất cả chỉ là thổi phồng".

Bị xơ gan, ung thư gan mới chịu tin bác sĩ

ThS.BS Đới Ngọc Anh, Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết tái khám và điều trị đúng phác đồ là yếu tố then chốt để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm của viêm gan mạn tính. Thực tế, nhiều bệnh nhân thấy khỏe, tự ý bỏ thuốc hoặc không đi tái khám, đến khi trở lại thì bệnh đã nặng, thậm chí có trường hợp nôn ra máu do xơ gan mất bù, ung thư gan.

Bác sĩ Ngọc Anh đang khám cho bệnh nhân Hà (ảnh: N.M).

Nhiều người từ chối thuốc kháng virus vì lo ngại tác dụng phụ, thay vào đó dùng thuốc nam hoặc các loại thuốc "bổ gan" không rõ nguồn gốc. Bác sĩ Đới Ngọc Anh khẳng định: "Gan là cơ quan đặc biệt, nếu không bị tác động, gan có thể khỏe mạnh đến cuối đời. Nhưng khi có các yếu tố tấn công dai dẳng như rượu, viêm gan virus không được kiểm soát, gan sẽ bị phá hủy. Điều trị viêm gan phải đi vào căn nguyên: viêm gan B điều trị theo phác đồ viêm gan B, viêm gan C điều trị theo phác đồ viêm gan C. Không có loại thuốc bổ, thuốc lá nào giúp đào thải virus khỏi cơ thể".

Bác sĩ cũng cảnh báo việc uống quá nhiều thuốc nam với tâm lý "lành tính", có bệnh nhân dùng đến 2–3 lít/ngày, có thể gây hại thêm cho gan. "Nhiều người chỉ quay lại bệnh viện khi tình trạng đã nặng, lúc đó điều trị rất khó khăn", bác sĩ nói.

Trường hợp của bệnh nhân Hà là lời nhắc nhở mạnh mẽ: bệnh gan mạn tính không thể điều trị bằng niềm tin hay lời mách bảo. Chỉ có sự tuân thủ điều trị và đồng hành cùng bác sĩ mới giúp bệnh nhân duy trì sức khỏe và tránh biến chứng đáng tiếc.

(*Tên bệnh nhân đã được thay đổi).