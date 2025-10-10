Bệnh tim mạch "sợ nhất" điều này: Chỉ 10 phút/ngày cũng giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm

Một nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) cho thấy, chỉ cần tập thể dục 5 phút/lần và tập 2 lần mỗi ngày - tương đương 10 phút/ngày - có thể giúp những người ít vận động cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tử vong sớm.

Bài tập thể dục ngắn có thể “cứu” trái tim

Theo báo Anh Daily Mail, nhóm nghiên cứu cho biết những đợt vận động ngắn kéo dài 5 phút có thể mang lại lợi ích rõ rệt, giúp cải thiện chỉ số thể lực tim mạch hô hấp (CRF) - một thước đo khả năng của hệ hô hấp và tim mạch, giúp dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đau tim và nguy cơ tử vong sớm.

Nghiên cứu có sự tham gia của 414 người tại Úc, Canada, Trung Quốc và Anh, bao gồm cả nam và nữ giới. Người tham gia ít vận động, có chỉ số khối cơ thể BMI từ bình thường đến béo phì. Kết quả nghiên cứu cho thấy những bài tập thể dục ngắn hạn có thể giúp cải thiện chỉ số CRF từ 4,6% lên 17%.

Các chuyên gia cũng nhận thấy rằng khi người tham gia nghiên cứu thực hiện các buổi vận động ngắn khoảng 5 phút, thực hiện 2 lần/ngày và 3 buổi/tuần, sức khỏe tim mạch của họ đã cải thiện một cách rõ rệt.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những đợt vận động ngắn có thể giúp cải thiện sức khoẻ tim mạch. (Ảnh minh hoạ)

Những hoạt động đơn giản như leo cầu thang, đi bộ nhanh hoặc tập các bài vận động ngắn tại nhà đều được chứng minh có hiệu quả. Với người trẻ và trung niên, leo cầu thang hoặc sử dụng máy tập là lựa chọn phổ biến.

Đặc biệt, theo Daily Mail, phụ nữ trung niên dành trung bình 3,4 phút cho các bài tập thể dục ngắn hạn mỗi ngày có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng thấp hơn 45%, có nguy cơ bị đau tim thấp hơn 51% và nguy cơ mắc suy tim thấp hơn 67% so với những người không tập luyện.

Trong khi đó, ở người cao tuổi, các bài tập chân nhẹ nhàng hoặc thái cực quyền - môn võ truyền thống Trung Quốc kết hợp động tác uyển chuyển với kiểm soát hơi thở - cũng mang lại lợi ích tương tự cho sức khỏe tim mạch.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: “Việc thêm các bài tập ngắn vào thói quen hàng ngày sẽ giúp mọi người vượt qua rào cản tập thể dục phổ biến như thiếu thời gian hay không có động lực”.

Các nhà nghiên cứu cũng khuyến khích những người ít vận động hoặc dân văn phòng nên thực hiện các bài tập thể dục ngắn vào các khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày để tăng cường sức khỏe tim mạch.