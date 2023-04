Bệnh tiểu đường là một yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ

Số người mắc bệnh tiểu đường ngày càng tăng: Theo ước tính hiện có 537 triệu người trưởng thành đang chung sống với bệnh đái tháo đường, dự kiến ​​sẽ tăng lên 643 triệu vào năm 2030 và 783 triệu vào năm 2045. Bệnh tiểu đường có liên quan đến nguy cơ đột quỵ xuất huyết và đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn. Theo các nghiên cứu, nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ tăng theo 3% mỗi năm và tăng gấp 3 lần ở những người mắc bệnh tiểu đường ≥10 năm, so với những người không mắc bệnh tiểu đường. Tăng đường huyết hoặc tình trạng mức đường huyết >6,0 mmol/L (108 mg/dL) được báo cáo ở 2/3 tất cả các phân nhóm đột quỵ do thiếu máu cục bộ khi nhập viện.