Bé trai lao vào ruộng ngô rồi biến mất khỏi camera, 6 ngày sau được tìm thấy ở nơi không ai ngờ

Hàng trăm người tại Vân Nam (Trung Quốc) được huy động tìm kiếm sau khi một bé trai đột ngột mất dấu.

Bé trai nhảy vào ruộng ngô rồi mất dấu hoàn toàn

Bé trai 11 tuổi tên Luo Renhao, thường được người thân gọi là Xiao Hao, sống tại thôn Maiche, thị trấn Yigu, huyện Zhenxiong, thành phố Zhaotong, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chiều 23/7, em rời khỏi nhà rồi không quay trở lại, mở đầu cho cuộc tìm kiếm khiến nhiều người chú ý.

Theo Jiu Pai News, Xiao Hao rời nhà vào khoảng 16 giờ 03 phút ngày 23/7. Khi đó, bé trai cao khoảng 1,42m, dáng người gầy, mặc quần áo màu đen trắng, đi dép xanh và mang theo một chiếc điện thoại cũ không gắn SIM.

Chiều 23/7, bé trai rời khỏi nhà rồi không quay trở lại, mở đầu cho cuộc tìm kiếm khiến nhiều người chú ý. (Ảnh: Sohu)

Camera an ninh gần nhà ghi lại cảnh Xiao Hao đi ra ngoài rồi bất ngờ nhảy xuống một ruộng ngô nằm cạnh đường. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, hình ảnh của em hoàn toàn biến mất.

Lực lượng chức năng kiểm tra các camera công cộng cũng như thiết bị do những hộ dân xung quanh tự lắp đặt nhưng không phát hiện được Xiao Hao đã đi về hướng nào. Việc bé trai mất dấu ngay sau khi bước vào ruộng ngô khiến vụ việc trở nên khó hiểu và làm dấy lên nhiều phỏng đoán.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát thị trấn Yigu, lực lượng cứu hỏa, đội cứu hộ và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh cùng người thân của Xiao Hao cũng chia nhau dò tìm tại các con đường, ruộng nương và khu vực dân cư lân cận.

Trước khi bỏ đi, em bị bà trách vì trời mưa nhưng không giúp thu gom số đậu đang để bên ngoài. (Ảnh: Sohu)

Một số người dân từng thông báo nhìn thấy bóng dáng giống Xiao Hao, nhưng khi kiểm tra lại camera, gia đình xác định đó không phải em. Nhiều ngày trôi qua mà không có manh mối rõ ràng khiến người thân ngày càng tuyệt vọng.

Theo lời người chị họ, Xiao Hao sống cùng người bà 69 tuổi. Trước khi bỏ đi, em bị bà trách vì trời mưa nhưng không giúp thu gom số đậu đang để bên ngoài. Sau vài lời phê bình, bé trai giận dỗi rời khỏi nhà.

Người bà ban đầu cho rằng cháu chỉ ra ngoài chơi như một số lần trước và sẽ tự trở về vào buổi tối. Tuy nhiên, khi Xiao Hao không xuất hiện, bà rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong những ngày tìm kiếm, người bà gần như không ăn ngủ, liên tục khóc và có lúc sức khỏe yếu đến mức suýt ngất.

Bé trai được phát hiện ở địa điểm cách nhà chưa đầy 1km

Tối 28/7, gia đình thông báo Xiao Hao đã được tìm thấy an toàn. Nơi bé trai lẩn trốn là một căn nhà tạm thời bỏ trống của hàng xóm, nằm cách nhà bà em chưa đầy 1km.

Chủ căn nhà đưa con đi xa trong kỳ nghỉ hè nên không có người ở. Đáng chú ý, người con của gia đình này là bạn học của Xiao Hao, vì vậy em khá quen thuộc với căn nhà và từng kết nối điện thoại với mạng Wi-Fi tại đây.

Theo Yangcheng Evening News, trong hai ngày đầu bỏ nhà đi, Xiao Hao chưa ở cố định tại căn nhà này. Mỗi khi phát hiện có người đang tìm kiếm, em lại thay đổi vị trí và tìm cách tránh mặt. Sau đó, bé trai mới lén vào căn nhà trống để trú lại.

Trong thời gian lẩn trốn, Xiao Hao tự nấu mì và rán khoai tây để cầm cự. Chiếc điện thoại mang theo không có SIM nhưng do từng kết nối với Wi-Fi của căn nhà, em vẫn có thể truy cập mạng và sử dụng điện thoại để giải trí.

Mỗi khi cần ra ngoài, Xiao Hao chủ động đi theo những con đường nhỏ, tránh các khu vực có camera công cộng. Đây được cho là lý do lực lượng tìm kiếm không phát hiện được dấu vết của em dù đã rà soát khu vực xung quanh nhiều lần.

Nơi bé trai lẩn trốn là một căn nhà tạm thời bỏ trống của hàng xóm, nằm cách nhà bà em chưa đầy 1km. (Ảnh: Sohu)

Cảnh sát trước đó cũng từng kiểm tra bên ngoài căn nhà nhưng thấy cửa khóa. Do cho rằng Xiao Hao không có chìa khóa để vào trong, lực lượng tìm kiếm chưa tiến hành kiểm tra kỹ phía trong.

Bước ngoặt xuất hiện khi chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường. Sau khi ngửi quần áo của Xiao Hao, chú chó lần theo dấu vết rồi liên tục cào vào cửa căn nhà hàng xóm. Nhận thấy biểu hiện bất thường, cảnh sát tiến hành kiểm tra và phát hiện bé trai đang ẩn náu bên trong.

Khi được tìm thấy, Xiao Hao không bị thương, tinh thần tương đối ổn định và vẫn hoạt bát. Tuy nhiên, em gầy đi đáng kể vì nhiều ngày ăn uống thiếu thốn.

Người thân cho biết gia đình sẽ trò chuyện và định hướng tâm lý cho Xiao Hao thay vì chỉ trách phạt. Gia đình cũng mong câu chuyện trở thành lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần quan tâm đến cảm xúc của trẻ, đồng thời hướng dẫn con cách đối diện với những lời phê bình và mâu thuẫn, tránh hành động bốc đồng khiến bản thân gặp nguy hiểm và người thân phải lo lắng.

Theo Jiu Pai News, Yangcheng Evening News, Shandong Business Daily