Bé trai Hà Nội được bố đưa sang Mỹ xem World Cup: 120 triệu/ người đổi lấy khoảnh khắc “con không nghĩ được xem và gặp Mbappé sớm thế này”

"Khối nghỉ hè" gây chú ý nhất lúc này.

Mùa hè với nhiều đứa trẻ có thể là những chuyến du lịch cùng gia đình, những buổi đá bóng với bạn bè hay vài tuần về ngoại chơi sau một năm học. Nhưng với Dũng Trí (12 tuổi, Hà Nội), mùa hè năm nay có thêm một trải nghiệm đặc biệt hơn rất nhiều. Đó là được bố đưa sang Mỹ để xem World Cup 2026 trực tiếp.

Những khoảnh khắc hai bố con check-in tại sân MetLife (Mỹ) hòa mình vào bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được anh Nguyễn Trung Dũng chia sẻ trên Facebook cá nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Anh Trung Dũng đưa con sang Mỹ du lịch, xem World Cup.

Bên dưới bài đăng, nhiều người hài hước gọi đây là một trong những "kỳ nghỉ hè trong mơ" của năm nay.

"Nhất Trí nha, mùa hè này quá đỉnh rồi", "Ước gì hồi nhỏ mình cũng có trải nghiệm như vậy", hay "Đúng là ký ức tuổi thơ đáng nhớ" ,... là những bình luận xuất hiện dưới bài đăng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trung Dũng (SN 1983, ở Hà Nội) cho biết bản thân khá bất ngờ khi câu chuyện của hai bố con nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Trên thực tế, chuyến đi lần này không chỉ có hai bố con mà là hành trình mùa hè của cả gia đình 4 người. Vợ chồng anh đã lên kế hoạch du lịch Mỹ từ khá lâu, còn ý tưởng kết hợp xem World Cup bắt đầu được chuẩn bị từ cuối năm 2025.

Cả gia đình anh đang có chuyến du lịch ở Mỹ.

Điểm đến được cả nhà lựa chọn là trận đấu giữa tuyển Pháp và Senegal tại sân MetLife (New York), nơi có thần tượng của cậu con trai 12 tuổi - Kylian Mbappé (thuộc đội tuyển Pháp).

Đây là “món quà có điều kiện” dành cho con trai sau khi hoàn thành những “nhiệm vụ” bố mẹ giao từ đầu năm học như tự sắp xếp lịch học trên trường, tập gym, tập bóng rổ, bơi, bóng đá… và luôn nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất trong học tập.

“Nhưng mình không đặt áp lực nặng nề thành tích, mà chỉ nói với con rằng bố mẹ có nhiệm vụ của bố mẹ, các con cũng có nhiệm vụ của mình. Cả gia đình cùng nhau nỗ lực để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra”, anh Dũng chia sẻ. Điều quan trọng hơn cả là tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc và sự nỗ lực mỗi ngày của con.

Có lẽ vì thế mà chuyến đi này mang ý nghĩa nhiều hơn một kỳ nghỉ hè thông thường. Nó giống như một dấu mốc để ghi nhận những cố gắng của cậu bé suốt một năm học vừa qua.

Gia đình anh Dũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Trước khi tới New York theo dõi World Cup, cả nhà dành khoảng một tuần khám phá khu vực miền Tây nước Mỹ. Sau đó, gia đình di chuyển về New York, lưu trú cùng người thân để thuận tiện cho việc đi lại tới sân vận động. Hai bố con ngồi ở khu vực tầng 1 của sân với mức giá khoảng 900 USD/ vé (khoảng 24 triệu đồng). Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Senegal. Thần tượng của Dũng Trí cũng có màn trình diễn ấn tượng với 2 bàn thắng, khiến trải nghiệm World Cup đầu tiên của cậu bé càng trở nên đáng nhớ.

Cậu bé vô cùng hào hứng với trải nghiệm lần đầu trong đời và vô cùng đặc biệt này.

Tính chung cho hành trình kéo dài khoảng 2 tuần, tổng chi phí rơi vào khoảng 120 triệu đồng mỗi người, bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển nội địa và vé xem trận đấu.

Với anh, giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở con số chi phí mà ở những trải nghiệm mà con trai có cơ hội được tận mắt chứng kiến. “V ào buổi tối trận đấu con đã tâm sự: ‘Bố ơi, con hồi hộp lắm. Con không nghĩ mình được xem và gặp Mbappé sớm như thế này, bố ạ’.

Khi bước vào sân vận động và chứng kiến các cầu thủ khởi động, đặc biệt là thời điểm Mbappé xuất hiện trên sân, mọi cảm xúc của con trai mình gần như vỡ òa. Cậu bé liên tục hò hét, cổ vũ và gọi tên thần tượng.

Đối với người làm cha, khoảnh khắc nhìn thấy con trai hạnh phúc vì một giấc mơ trở thành hiện thực mang đến cảm xúc rất đặc biệt. Mình càng thấy trải nghiệm này có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Không chỉ với bé mà còn cả với vợ chồng mình, có thêm động lực để thực hiện thêm nhiều ước mơ nữa của con”, anh Dũng nhớ lại.

Clip: Cảm xúc hào hứng, vỡ ò của cậu bé 12 tuổi khi xem trực tiếp trấn đấu ở World Cup.

Chuyến đi lần này càng trở nên đặc biệt với anh Dũng bởi nó gắn liền với một ký ức kéo dài hơn 30 năm. Anh kể, tại kỳ World Cup 1994 - lần đầu tiên giải đấu được tổ chức trên đất Mỹ - anh khi ấy mới 11 tuổi. Ước mơ lớn nhất của cậu bé mê bóng đá ngày đó đơn giản chỉ là có một chiếc TV để được xem trọn vẹn các trận đấu.

Ba thập kỷ sau, World Cup một lần nữa trở lại nước Mỹ. Cậu bé 11 tuổi năm nào giờ đã trở thành người cha của hai con. Thay vì ngồi trước màn hình theo dõi giải đấu như ngày bé, anh lại có cơ hội đưa con trai đến sân vận động, tận mắt chứng kiến những ngôi sao hàng đầu thế giới thi đấu và nhìn thấy thần tượng Mbappé bằng chính đôi mắt của mình.

Song, sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội thì bên cạnh những lời khen ngợi, sự tò mò thì cũng có một số ý kiến cho rằng số tiền dành cho chuyến đi có thể được sử dụng cho việc học tập hoặc những kỹ năng khác thiết thực hơn.

Tuy nhiên, anh Dũng nhìn nhận trải nghiệm cũng là một hình thức giáo dục. Những chuyến đi giúp trẻ bước ra khỏi môi trường quen thuộc, được tự mình quan sát thế giới, học cách thích nghi và phát hiện ra những kỹ năng còn thiếu của bản thân. Tất nhiên, mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau trong việc chăm sóc, giáo dục con cái.

Người bố cũng hy vọng sau chuyến đi này, điều đọng lại trong con không chỉ là cảm giác phấn khích khi được nhìn thấy Mbappé ngoài đời hay bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là bài học về ước mơ.

Anh kể, cách đây khoảng một năm, con trai chỉ đơn giản mong được một lần xem Mbappé thi đấu trực tiếp. Khi đó, ngay cả cậu bé cũng chưa nghĩ điều ấy có thể trở thành hiện thực. Thế nhưng bằng sự chuẩn bị của gia đình cùng những nỗ lực của chính bản thân, giấc mơ ấy cuối cùng đã thành sự thật.

"Tôi luôn muốn con hiểu rằng ai cũng cần có ước mơ. Nhưng quan trọng hơn cả là phải hành động để biến ước mơ đó thành hiện thực", anh Dũng chia sẻ.

Với gia đình, đây cũng là một trong nhiều trải nghiệm được chuẩn bị cho các con mỗi dịp hè. Bên cạnh những chuyến đi, Dũng Trí dành phần lớn thời gian cho thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Hiện cậu bé đang là đội trưởng nhóm U12 của CLB bóng rổ Hanoi Pitbulls và thường xuyên tham gia các giải đấu phong trào, bán chuyên dành cho lứa tuổi thiếu niên.

Mùa hè đến, cậu bé thường được bố mẹ đăng ký cho tham gia nhiều hoạt động thể thao, trải nghiệm.

Theo anh Dũng, thể thao không chỉ giúp con rèn luyện thể chất mà còn học được tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và sự kiên trì - những hành trang quan trọng không kém bất kỳ bài học nào trên lớp.

Ảnh: NVCC.