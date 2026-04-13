Bé trai 5 tuổi trong vụ xe khách rơi xuống vực ở Tam Đảo giờ ra sao?

Liên quan vụ tai nạn xe khách chở 29 người rơi xuống vực tại Tam Đảo (Phú Thọ) chiều 29/3, một trong những nạn nhân - bé trai 5 tuổi - đã có những tiến triển tích cực sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo thông tin từ bệnh viện, ngay sau tai nạn, bệnh nhi được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng. Các bác sĩ xác định trẻ bị chấn thương sọ não với máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện, điểm Glasgow 8 (mức độ nặng); chấn thương ngực với tình trạng đụng dập phổi hai bên; cùng chấn thương bụng do tổn thương mạch mạc treo.

PGS.TS Lưu Quang Thuỳ, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2 (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), cho biết ngay khi tiếp nhận, ê-kíp đã khẩn trương thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và hoàn thiện chẩn đoán. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu thăm dò ổ bụng, khâu cầm máu mạch mạc treo nhằm kiểm soát tình trạng xuất huyết. Sau mổ, trẻ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhi điều trị tại bệnh viện.

Tại đây, bệnh nhi được thở máy theo chế độ bảo vệ phổi dành riêng cho trẻ em, đồng thời kiểm soát áp lực nội sọ và theo dõi sát diễn biến các tổn thương trong bối cảnh đa chấn thương. Nhờ can thiệp kịp thời và phác đồ điều trị phù hợp, tình trạng sức khỏe của trẻ cải thiện rõ rệt qua từng ngày.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi được rút ống nội khí quản. Đến ngày thứ 9, trẻ đã tỉnh táo, có thể giao tiếp, tự thở và ăn uống trở lại bình thường. Hiện tại, bệnh nhi đang tiếp tục được hỗ trợ phục hồi chức năng, bổ sung dinh dưỡng và can thiệp tâm lý để sớm ổn định hoàn toàn và trở lại cuộc sống thường ngày.

Theo PGS.TS Lưu Quang Thuỳ, trẻ em không phải là “người lớn thu nhỏ”, do đó việc điều trị đòi hỏi hệ thống trang thiết bị, phác đồ và chế độ chăm sóc riêng biệt, phù hợp với đặc điểm giải phẫu, sinh lý cũng như tâm lý lứa tuổi. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đặc biệt trong các trường hợp đa chấn thương nặng.

Trước đó, khoảng 13h chiều 29/3, xe khách chở 29 người trong đoàn du khách từ Hà Nội khi lưu thông trên quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo (Phú Thọ), bất ngờ lao qua taluy âm và rơi xuống vực sâu khoảng 20 m. May mắn, nhờ địa hình có độ dốc thoai thoải và cây cối cản lại, phương tiện bị mắc ở lưng chừng vực, không rơi xuống đáy.

Vụ tai nạn khiến 10 người bị thương, trong đó có hai trường hợp nặng phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Lực lượng cứu hộ cùng y tế địa phương đã nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân ra ngoài và tổ chức cẩu xe lên mặt đường. Giao thông khu vực bị ùn tắc kéo dài hơn 3 giờ. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.