Chơi với mèo, bé gái 14 tuổi bị nấm da lan khắp tay chân: Bác sĩ cảnh báo

Đáng chú ý, tổn thương ban đầu chỉ xuất hiện ở vùng tay nhưng đã nhanh chóng lan xuống chân chỉ sau khoảng 5 ngày, khiến gia đình không khỏi lo lắng.

Theo người nhà, bệnh nhi trước đó có tiếp xúc với mèo. Khi các nốt ngứa đầu tiên xuất hiện, gia đình nghĩ chỉ là dị ứng thông thường nên tự mua thuốc bôi tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn lan rộng nhanh hơn.

ThS.BS Vũ Thị Phương Dung, Khoa khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết các tổn thương trên da bệnh nhi có hình ảnh điển hình của nấm da, nhiều khả năng lây từ mèo.

Theo bác sĩ, nấm da do tiếp xúc với động vật, đặc biệt là mèo, không phải là tình trạng hiếm gặp, nhất là ở những người thường xuyên gần gũi thú nuôi mà không phát hiện chúng mang mầm bệnh.

Đáng chú ý, bệnh có xu hướng bùng phát mạnh vào mùa hè, thời điểm thời tiết nóng ẩm khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển.

“Ban đầu có thể chỉ là vài nốt nhỏ ở tay, nhưng trong môi trường nóng ẩm, cộng với việc gãi nhiều khi ngứa, nấm sẽ lan rất nhanh sang các vùng khác”, bác sĩ Dung phân tích.

Trong trường hợp bệnh nhi này, từ vài tổn thương nhỏ ban đầu, nấm đã lan khắp cánh tay và xuống đùi chỉ trong vài ngày. Việc gãi khi ngứa khiến da bị trầy xước, vô tình tạo “đường dẫn” để nấm lan rộng và ăn sâu hơn vào lớp da.

Nữ sinh bị nhiễm nấm mèo, ảnh: N.M.

Không chỉ gây khó chịu, nấm da còn có nguy cơ tái phát cao nếu không loại bỏ triệt để nguồn lây. Theo bác sĩ Phương Dung, việc điều trị cần tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ định, bao gồm thuốc kháng nấm dạng bôi hoặc uống tùy mức độ bệnh. Người bệnh tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm, bởi điều này có thể khiến nấm chưa được tiêu diệt hoàn toàn.

Bên cạnh điều trị, việc giữ vệ sinh cá nhân đóng vai trò rất quan trọng. Người bệnh cần giữ da luôn khô thoáng, tránh để mồ hôi ẩm ướt kéo dài. Quần áo phải được giặt sạch, phơi khô hoàn toàn, thậm chí nên ủi hoặc luộc để tiêu diệt nấm còn sót lại. Việc mặc đồ bí, ẩm hoặc kém thấm hút có thể khiến bệnh kéo dài và dễ tái phát.

Một vấn đề đáng lưu ý là nấm da có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, quần áo, chăn ga. Thực tế, không ít trường hợp cả gia đình cùng mắc bệnh do sinh hoạt chung. “Chúng tôi gặp nhiều ca vợ chồng, con cái cùng bị nấm da do lây chéo trong sinh hoạt hàng ngày”, bác sĩ Dung cho biết.

Dấu hiệu nhận biết nấm da

Về dấu hiệu nhận biết, nấm da thường biểu hiện bằng các tổn thương hình tròn hoặc bầu dục, viền đỏ rõ ràng. Xung quanh viền có thể có mụn nước nhỏ, trong khi vùng trung tâm có xu hướng lành hơn. Điều này giúp phân biệt với các bệnh dị ứng thông thường – vốn gây đỏ đều toàn bộ vùng da và không có viền đặc trưng.

Bác sĩ Dung cũng cảnh báo một sai lầm phổ biến là người dân tự ý sử dụng thuốc bôi chứa corticoid khi thấy ngứa. Dù có thể làm giảm nhanh triệu chứng viêm, nhưng loại thuốc này lại làm suy giảm miễn dịch tại chỗ, khiến nấm phát triển âm thầm và bùng phát mạnh hơn sau đó, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Để phòng ngừa nấm da, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế tiếp xúc với động vật nghi nhiễm nấm, đặc biệt là mèo; giữ da sạch sẽ, khô thoáng; không mặc quần áo ẩm; không dùng chung đồ cá nhân và cần đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Nếu không được điều trị kịp thời, nấm da có thể lan rộng, gây ngứa ngáy kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống.