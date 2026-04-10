2 lần phẫu thuật, hiểm nguy vẫn hiện hữu: Người đàn ông dân tộc Tày mong 1 phép màu từ cộng đồng

Trên giường bệnh tại Khoa Phẫu thuật cấp cứu bụng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Nông Văn Dũng (34 tuổi, dân tộc Tày, quê Phú Linh, Tuyên Quang trước là Hà Giang cũ) nằm lặng lẽ, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn le lói hy vọng. Sau hai lần phẫu thuật lớn, hành trình giành giật sự sống của anh vẫn chưa dừng lại. Và phía sau người đàn ông ấy là một gia đình nghèo đang dần kiệt quệ.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống của anh Dũng gắn liền với những công việc lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Không vợ con, anh sống cùng mẹ già đau yếu và gia đình anh trai. Bố mất từ sớm, hai anh em trở thành chỗ dựa của nhau giữa cuộc sống nhiều thiếu thốn.

Bi kịch ập đến vào cuối năm 2025, khi anh Dũng bất ngờ được chẩn đoán mắc viêm tụy mạn tính kèm tắc mật và xơ gan. Đây đều là những căn bệnh nguy hiểm, đòi hỏi điều trị lâu dài và chi phí lớn. Trước đó, anh từng nhiều lần đi khám nhưng chỉ được kết luận viêm dạ dày, khiến bệnh âm thầm tiến triển nặng hơn.

Khi phát hiện ra bệnh thật sự, mọi thứ đã trở nên quá muộn. Anh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang rồi chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nghiêm trọng. Hai ca phẫu thuật liên tiếp từ dẫn lưu đường mật đến nối mật – ruột – đã được thực hiện để giữ lại sự sống cho anh.

Anh Dũng đang được anh trai chăm sóc tại bệnh viện.

“Sau mổ hơn 20 ngày rồi mà sức khỏe em tôi vẫn chưa khá lên nhiều…”, anh Nông Thế Anh – anh trai bệnh nhân chia sẻ. Những ngày ở viện, anh vừa chăm em, vừa lo từng bữa ăn, giấc ngủ, trong lòng luôn nặng trĩu nỗi lo không biết chặng đường phía trước sẽ còn kéo dài đến đâu.

Chỉ mong em sớm trở lại cuộc sống bình thường

Theo xác nhận của UBND xã Phú Linh, gia đình anh Dũng thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý.

Gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng kiệt quệ. Để có tiền chữa bệnh cho em, anh Thế Anh đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn từng đồng từ họ hàng, làng xóm. Tổng số tiền vay lên đến 50 triệu đồng – một con số quá lớn với một gia đình làm nông. Hai con lợn - tài sản giá trị nhất cũng đã phải bán đi.

“Ở quê ai cũng khó khăn, mỗi người giúp một ít thôi. Giờ chỉ mong em tôi khỏe lại…”, anh Thế Anh giọng trầm xuống.

Căn nhà anh Dũng ở chung cùng anh trai.

Theo bác sĩ Đoàn Anh Tú, Khoa Phẫu thuật cấp cứu bụng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân Dũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Trên nền bệnh viêm tụy mạn và xơ gan, khả năng hồi phục rất chậm, nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng luôn hiện hữu.

Hiện tại, anh Dũng cần được chăm sóc hậu phẫu tích cực, đặc biệt là bổ sung dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch – một phương pháp tốn kém nhưng cần thiết để duy trì sự sống và hỗ trợ hồi phục. Dù có bảo hiểm y tế, gia đình vẫn phải đồng chi trả nhiều khoản chi phí phát sinh, vượt quá khả năng.

Cơ hội hồi phục vẫn còn nếu bệnh nhân được điều trị đầy đủ và liên tục. Khi ổn định, bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt và lao động bình thường.

Nhưng giữa hy vọng mong manh ấy, rào cản lớn nhất vẫn là tiền bạc. Hành trình điều trị của anh Dũng còn dài, trong khi gia đình đã gần như cạn kiệt mọi nguồn lực.

Giữa những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời, điều anh Dũng và gia đình cần lúc này không chỉ là thuốc men, mà còn là sự sẻ chia của cộng đồng. Một chút giúp đỡ, một sự chung tay, có thể trở thành chiếc phao cứu sinh, giúp anh tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.