Bé trai 5 tuổi nhập viện sau khi ăn bát "trứng đánh nước sôi" bà nội làm mỗi sáng: Chuyên gia lên tiếng cảnh báo

Nhiều người cho rằng, trứng đánh với nước sôi là món "đại bổ" nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho sức khỏe.

Không ít gia đình vẫn có thói quen đánh trứng sống rồi rót nước sôi vào, thêm chút đường hoặc mật ong để tạo thành món ăn được cho là "bổ dưỡng", "tăng sức đề kháng", đặc biệt dành cho trẻ nhỏ hoặc người mới ốm dậy. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là một thói quen tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu trứng không được làm chín hoàn toàn.

Mới đây, một bé trai 5 tuổi ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội, nôn liên tục và sốt cao nhiều ngày. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm dạ dày - ruột cấp do nhiễm vi khuẩn Salmonella, và nguồn lây được xác định là từ bát trứng đánh với nước sôi mà bà nội vẫn thường xuyên chuẩn bị cho cháu.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về một món ăn tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vì sao nước sôi không đủ để "khử khuẩn" trứng sống?

Nhiều người tin rằng nước đang sôi ở 100°C có thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn trong trứng. Tuy nhiên, điều này không chính xác.

Theo các bác sĩ, để tiêu diệt vi khuẩn Salmonella, nhiệt độ ở phần lõi thực phẩm phải đạt ít nhất 70°C và được duy trì trong khoảng 5 phút.

Trong khi đó, khi nước sôi được đổ vào quả trứng ở nhiệt độ phòng, nhiệt lượng nhanh chóng bị hấp thụ bởi bát, trứng và không khí xung quanh. Chỉ sau vài giây, nhiệt độ hỗn hợp đã giảm mạnh và không còn đủ điều kiện để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.

Nói cách khác, nước sôi chỉ nóng ở thời điểm vừa rót, còn phần trứng bên trong vẫn có thể chưa được làm chín hoàn toàn. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), các món ăn sử dụng trứng chưa chín kỹ luôn có nguy cơ mang theo Salmonella, đặc biệt nếu dùng trứng tươi chưa được tiệt trùng.

Vì sao trứng lại có thể chứa Salmonella?

Salmonella là một trong những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm phổ biến nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hàng chục triệu ca bệnh liên quan đến Salmonella, trong đó trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ cao. Vi khuẩn này có thể xuất hiện trong trứng theo hai con đường:

- Thứ nhất, vỏ trứng bị nhiễm bẩn.

Gà mái đẻ trứng và bài tiết qua cùng một lỗ huyệt. Trong quá trình đẻ, vỏ trứng có thể dính phân, còn phân gà lại là môi trường chứa Salmonella. Bề ngoài quả trứng có thể sạch sẽ nhưng vẫn mang vi khuẩn.

- Thứ hai, vi khuẩn đã xâm nhập vào bên trong quả trứng.

Nếu gà mái mắc Salmonella, vi khuẩn có thể xâm nhập vào trứng ngay từ khi vỏ chưa hình thành. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả quả trứng sạch bóng cũng chưa chắc an toàn.

Điều nguy hiểm là người tiêu dùng không thể phân biệt bằng mắt thường đâu là quả trứng có chứa vi khuẩn.

Nhiễm Salmonella nguy hiểm đến mức nào?

Sau khi xâm nhập vào cơ thể, Salmonella thường gây viêm đường tiêu hóa cấp.

Các triệu chứng xuất hiện sau 6-72 giờ, bao gồm: Tiêu chảy, đau quặn bụng, buồn nôn, nôn, sốt hay mệt mỏi. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, bệnh thường tự khỏi sau vài ngày nếu được bù nước đầy đủ.

Tuy nhiên, với trẻ em dưới 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy giảm, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não hoặc nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Theo CDC Hoa Kỳ, Salmonella là nguyên nhân gây khoảng 1,35 triệu ca nhiễm, hơn 26.000 ca nhập viện và khoảng 420 ca tử vong mỗi năm tại Mỹ.

4 nguyên tắc giúp phòng tránh Salmonella

Để hạn chế nguy cơ nhiễm Salmonella từ trứng và các thực phẩm tươi sống, các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến nghị người dân tuân thủ 4 nguyên tắc quan trọng sau.

Luôn ăn trứng chín hoàn toàn

Các món trứng luộc, trứng chiên, trứng hấp hay trứng xào đều cần được nấu chín kỹ. Lòng đỏ và lòng trắng phải đông hoàn toàn, không nên còn dạng lòng đào nếu sử dụng trứng thông thường. FDA khuyến nghị trứng nên được nấu đến khi đạt 71°C ở phần lõi.

Tách riêng thực phẩm sống và chín

Dao, thớt, đĩa dùng để chế biến thịt sống, hải sản hoặc trứng sống cần được sử dụng riêng với thực phẩm đã nấu chín. Vi khuẩn rất dễ lây nhiễm chéo từ thực phẩm sống sang thức ăn đã chế biến. Sau khi tiếp xúc với trứng sống, cần rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây.

Nấu chín kỹ thịt và hải sản

Không chỉ trứng, thịt bò, thịt lợn, thịt gà hay hải sản cũng có thể chứa Salmonella. Thịt cần được nấu chín hoàn toàn, không còn màu hồng hay chảy nước đỏ ở bên trong.

Bảo quản thực phẩm đúng cách

Bảo quản trứng trong ngăn mát dưới 4°C. Không để trứng ở nhiệt độ phòng quá lâu. Thức ăn thừa nên cho vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Khi ăn lại cần hâm nóng kỹ trước khi sử dụng.

Khi nào cần đến bệnh viện?

Nếu chỉ tiêu chảy nhẹ, người bệnh cần:

- Uống nhiều nước hoặc dung dịch bù điện giải.

- Ăn thức ăn mềm, dễ tiêu.

- Nghỉ ngơi đầy đủ.

Tuy nhiên, cần đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu: sốt trên 39°C, tiêu chảy kéo dài trên 3 ngày, nôn liên tục, đau bụng dữ dội hay có máu trong phân.

Đặc biệt, không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bởi việc giữ vi khuẩn lại trong đường ruột có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn.

Đừng để món ăn "đại bổ" trở thành mối nguy

Các chuyên gia nhấn mạnh, trứng là thực phẩm giàu protein, vitamin D, choline và nhiều dưỡng chất có lợi, nhưng chỉ phát huy giá trị dinh dưỡng khi được chế biến đúng cách.

Một bát trứng đánh với nước sôi có thể vẫn giữ được vị thơm ngon quen thuộc, nhưng nếu trứng chưa đạt nhiệt độ làm chín an toàn, vi khuẩn Salmonella vẫn có khả năng tồn tại. Vì vậy, thay vì tin vào các mẹo dân gian, hãy ưu tiên ăn chín, uống sôi, bảo quản thực phẩm đúng cách để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi.