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Bé trai 14 tuổi nhập viện vì dị vật dài 12cm trong niệu đạo

Ngọc Dung
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Đau tức dương vật, bé trai 14 tuổi đến bệnh viện khám và được phát hiện dị vật là que lấy ráy tai dài 12cm nằm sâu trong niệu đạo.

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Một bé trai 14 tuổi ở Hà Nội nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng đau tức dương vật. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một dị vật dài khoảng 12cm nằm trong niệu đạo.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp, các bác sĩ xác định dị vật là một que lấy ráy tai. Ê kíp sử dụng nội soi bàng quang kết hợp kẹp chuyên dụng để tiếp cận và lấy dị vật ra ngoài qua đường niệu đạo, tránh phải phẫu thuật mở.

Sau can thiệp, bệnh nhi được theo dõi các tổn thương và dấu hiệu bất thường ở đường tiết niệu. Sức khỏe ổn định, trẻ được xuất viện vào ngày hôm sau.

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BS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết dị vật trong niệu đạo có thể gây tổn thương niêm mạc, chảy máu, phù nề, nhiễm trùng, bí tiểu và nhiều biến chứng khác. Việc tự ý kéo hoặc dùng dụng cụ lấy dị vật tại nhà có thể làm tổn thương nặng hơn hoặc khiến dị vật bị đẩy vào sâu.

“Người bệnh khi nghi ngờ có dị vật trong niệu đạo không nên tự xử trí mà cần đến cơ sở y tế để được xác định vị trí, mức độ tổn thương và có hướng điều trị phù hợp”, BS Nguyễn Văn Phước nói.

Theo bác sĩ, trường hợp này cũng cho thấy sự cần thiết của việc trang bị kiến thức về sức khỏe tuổi dậy thì cho trẻ. Ở giai đoạn này, trẻ có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý và bắt đầu quan tâm đến giới tính. Sự tò mò là điều tự nhiên, nhưng thiếu kiến thức có thể dẫn đến những hành vi gây tổn thương cho cơ thể.

Các vấn đề liên quan đến cơ quan sinh dục thường khiến trẻ xấu hổ, sợ bị mắng hoặc phán xét nên có thể cố giấu cha mẹ, dẫn đến việc thăm khám bị trì hoãn.

BS Nguyễn Văn Phước khuyến cáo cha mẹ nên chủ động trò chuyện với con về những thay đổi ở tuổi dậy thì, vệ sinh cơ thể và sức khỏe sinh sản bằng ngôn ngữ phù hợp, cởi mở. Khi cơ thể có bất thường, trẻ cần được khuyến khích chia sẻ với cha mẹ hoặc nhân viên y tế để được hỗ trợ kịp thời.

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Tags

Bệnh viện Thanh Nhàn

dị vật trong niệu đạo

sức khỏe

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