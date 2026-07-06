'Bệ phóng' của VinFast ở nước cách Việt Nam 6 giờ bay: Doanh số vượt BYD, cao hơn Tesla gần 40 lần

Trong khi doanh số Tesla chỉ dừng ở hai con số, VinFast đã lọt vào top 5 toàn thị trường với hàng ngàn xe bán ra mỗi tháng.

Thị trường ô tô điện tại Ấn Độ vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử trong tháng 6/2026 khi tổng lượng xe tiêu thụ toàn quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 30.000 chiếc. Giữa bối cảnh phân khúc phương tiện xanh tại quốc gia Nam Á này đang tăng tốc mạnh mẽ, VinFast cũng đã nhanh chóng xác lập vị thế vững chắc khi lọt vào nhóm 5 nhà sản xuất có doanh số cao nhất toàn thị trường.

Kết quả này không chỉ khẳng định chiến lược tiếp cận đúng đắn mà còn trở thành tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng phát triển của hãng xe Việt tại một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Nhà sản xuất Doanh số 5/2026 Doanh số 6/2026 Tăng trưởng TATA 10.873 12.028 11% MAHINDRA 6.501 7.647 18% JSW 5.266 5.789 10% MARUTI 1.663 1.896 14% VINFAST 1.277 1.394 9% BYD 753 860 14% BMW 374 486 30% KIA 452 447 -1% HYUNDAI 474 347 -27% MERCEDES 217 234 8% VOLVO 33 36 9% TESLA 36 35 -3% CITROEN 24 24 - PORSCHE 5 8 60% ROLLS ROYCE 0 1 - AUDI 0 1 -

Theo dữ liệu thống kê từ hệ thống đăng ký phương tiện quốc gia của Ấn Độ, doanh số bán xe điện của VinFast trong tháng 6/2026 đã đạt con số ấn tượng với 1.394 chiếc, tương đương mức thị phần khoảng 4%. Kết quả này giúp hãng xe Việt Nam đứng vững ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng toàn thị trường.

Mặc dù vẫn xếp sau một số tên tuổi nội địa và liên doanh có thâm niên như Tata, Mahindra, JSW và Maruti, mức tiêu thụ của VinFast đã vượt qua nhiều đối thủ quốc tế sừng sỏ khác. Đáng chú ý, doanh số của thương hiệu Việt đã chính thức vượt mặt hãng xe điện Trung Quốc BYD khi đối thủ này chỉ đạt 860 chiếc trong cùng khoảng thời gian.

VinFast VF 7 là một trong những mẫu xe rất được yêu thích tại Ấn Độ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong kết quả doanh số tháng vừa rồi là sự chênh lệch vị thế giữa VinFast và hãng xe điện Mỹ Tesla. Cần nhớ rằng cả hai thương hiệu này đều bắt đầu thiết lập showroom đầu tiên vào thời điểm gần như trùng nhau. Tuy nhiên, trong khi VinFast nhanh chóng bứt phá để đạt mức doanh số bốn chữ số chỉ sau một thời gian ngắn, Tesla lại ghi nhận kết quả khá khiêm tốn khi chỉ bàn giao được 35 xe trong tháng 6, giảm nhẹ so với mức 36 xe của tháng trước đó.

Như vậy, lượng xe tiêu thụ của hãng xe Việt Nam hiện đang cao hơn ông lớn ngành xe điện Mỹ tới gần 40 lần, một khoảng cách phản ánh sự khác biệt rõ rệt về mức độ đón nhận của khách hàng bản địa đối với dải sản phẩm của hai bên.

VinFast Limo Green đã chính thức gia nhập đội xe của Green SM tại Ấn Độ

Sự thăng tiến nhanh chóng về doanh số của VinFast tại quốc gia cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay được giới chuyên môn đánh giá là một bước đệm hoàn hảo cho các kế hoạch dài hạn mang tính chiến lược của Tập đoàn Vingroup tại khu vực này. Ấn Độ được doanh nghiệp này coi là một trong những thị trường ngoại trọng điểm.

Hiện nay, Green SM cùng đối tác dịch vụ vận tải nội địa đã đưa dòng xe VinFast Limo Green vào vận hành. Việc triển khai các mô hình xe taxi điện cao cấp này không chỉ giúp tối ưu hóa khả năng nhận diện thương hiệu trên đường phố, mà còn trực tiếp thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm thực tế từ phía người tiêu dùng và các doanh nghiệp vận tải tại Ấn Độ.

VinFast cũng đã đặt nhà máy sản xuất xe tại Khu công nghiệp SIPCOT ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Hồi tháng 5, nhà máy này đã chính thức cán mốc sản xuất chiếc xe điện thứ 10.000. Đây là một thành tích đặc biệt ý nghĩa bởi cơ sở sản xuất này mới chỉ được khánh thành vào tháng 8 năm 2025.