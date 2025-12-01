Bé gái đi cấp cứu vì nhét xà phòng vào vùng kín lúc đang tắm

Ngày 1-12, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu 1 trường hợp hy hữu.

Dị vật là cục xà phòng được bác sĩ lấy ra khỏi âm đạo của bé gái

Bệnh nhân là bé gái 12 tuổi, đang học lớp 6 được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi tự ý nhét cục xà phòng vào âm đạo lúc đang tắm. Các bác sĩ cảnh báo đây là tình huống nhạy cảm nhưng đáng lo ngại, được ghi nhận ngày càng tăng ở nhóm trẻ từ 10 đến 16 tuổi, đặc biệt khi các em tò mò về cơ thể nhưng thiếu kiến thức sức khỏe sinh sản.

Lý giải về nguyên nhân vì sao trẻ vị thành niên dễ gặp tình trạng này, các bác sĩ cho hay bước vào tuổi dậy thì trẻ tò mò khám phá cơ thể khi có thay đổi về thể chất lẫn tâm lý nhưng ngại hỏi cha mẹ hoặc người lớn. Bên cạnh đó, sự thiếu hiểu biết về cơ thể khiến trẻ dễ thực hiện những hành vi nguy hiểm; bị ảnh hưởng từ nội dung không phù hợp trên mạng xã hội, một số trẻ có thể bắt chước thông tin sai lệch, dẫn đến những hành động không an toàn; rối loạn tâm lý hoặc căng thẳng có thể khiến trẻ hành động bộc phát. Ngoài ra, khó xử lý các triệu chứng vùng kín vì thiếu kiến thức vệ sinh khiến trẻ có xu hướng tự xử lý mà không tìm hiểu kỹ.

Các chuyên gia nhấn mạnh đây không phải lỗi của trẻ mà là dấu hiệu cho thấy trẻ thiếu sự hướng dẫn và giám sát phù hợp từ người lớn.

Một số nguy cơ khi trẻ đưa dị vật vào âm đạo: Tổn thương niêm mạc vì dị vật có thể gây trầy xước, rách hoặc đau vùng kín. Nguy cơ nhiễm trùng, tình trạng này có thể dẫn đến viêm âm đạo, viêm tử cung hoặc các biến chứng phụ khoa khác. Kẹt dị vật, trong nhiều trường hợp, bác sĩ buộc phải can thiệp để lấy dị vật ra. Chảy máu và ảnh hưởng tâm lý, chấn thương có thể gây chảy máu kéo dài, kèm theo tâm lý hoang mang, lo sợ. Tác động đến sức khỏe sinh sản nếu không xử lý đúng cách, tổn thương có thể ảnh hưởng lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên tạo không gian trò chuyện an toàn, khuyến khích trẻ chia sẻ về cơ thể và sức khỏe. Bên cạnh đó, giải thích rõ ràng các nguy cơ của việc đưa dị vật vào âm đạo và hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cơ thể. Quan sát các dấu hiệu bất thường, đặc biệt khi trẻ thay đổi hành vi hoặc có biểu hiện lo lắng. Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi nghi ngờ có dị vật. Đặc biệt, tránh la mắng hoặc chỉ trích để trẻ không cảm thấy xấu hổ và giấu giếm vấn đề. Đối với vai trò của nhà trường và cộng đồng cần cung cấp giáo dục giới tính phù hợp độ tuổi. Theo dõi, hỗ trợ tâm lý cho học sinh khi cần. Tăng cường truyền thông sức khỏe học đường. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực, giúp trẻ phát triển toàn diện.



