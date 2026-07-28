Một bé gái 18 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ quên gần 8 giờ trên xe đưa đón của cơ sở giữ trẻ giữa thời tiết mùa hè.

Vụ việc được ghi nhận xảy ra tại thành phố Almada, phía nam thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha).Sáng 23/7, bé gái Sofia (18 tháng tuổi) được bà đưa đến điểm đón như thường lệ để lên xe của cơ sở giữ trẻ. Tuy nhiên, sau khi xe hoàn tất việc đưa các em nhỏ khác xuống lớp, không ai phát hiện Sofia vẫn còn ở bên trong.

Theo điều tra ban đầu, chiếc xe sau đó được đưa về bãi đỗ trước một cơ sở giữ trẻ khác. Trong suốt nhiều giờ liền, bé gái bị mắc kẹt trong khoang xe đóng kín giữa điều kiện thời tiết nắng nóng.

Mãi đến khoảng 16h cùng ngày, khi mẹ Sofia tới đón con, giáo viên mới phát hiện tên của bé không có trong lớp. Cuộc tìm kiếm khẩn cấp được tiến hành ngay sau đó và mọi người bàng hoàng khi phát hiện Sofia vẫn nằm trên xe đưa đón.

Nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt để cấp cứu, song bé gái không qua khỏi.

Trường mầm non nơi bé gái đang theo học

Theo truyền thông địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, nhiệt độ ngoài trời tại thành phố Almada vào khoảng 27 độ C. Dù mức nhiệt không quá cực đoan, không gian kín bên trong ô tô có thể nóng lên rất nhanh chỉ sau thời gian ngắn, tạo thành môi trường nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Người thân của Sofia cho biết gia đình hoàn toàn suy sụp sau biến cố. Bà của bé đau xót chia sẻ rằng chỉ một sơ suất trong quy trình đưa đón đã khiến gia đình mất đi đứa trẻ mới hơn một tuổi.

Chiếc xe được xác định thuộc cơ sở giữ trẻ Colégio Mestre Cuco. Hiện Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha đã mở cuộc điều tra để xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan, đồng thời làm rõ vì sao không ai phát hiện bé còn ở trên xe trong suốt gần 8 giờ.

Vụ việc cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro trong hoạt động đưa đón trẻ bằng ô tô. Chỉ cần một mắt xích trong quy trình bị bỏ sót, hậu quả có thể trở nên không thể cứu vãn.

