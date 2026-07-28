HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé gái 18 tháng tuổi tử vong sau gần 8 giờ bị bỏ quên trên xe đưa đón: Mẹ đến đón con cuối ngày mới phát hiện bi kịch

Vân Anh
|

Một bé gái 18 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ quên gần 8 giờ trên xe đưa đón của cơ sở giữ trẻ giữa thời tiết mùa hè.

Vụ việc được ghi nhận xảy ra tại thành phố Almada, phía nam thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha).Sáng 23/7, bé gái Sofia (18 tháng tuổi) được bà đưa đến điểm đón như thường lệ để lên xe của cơ sở giữ trẻ. Tuy nhiên, sau khi xe hoàn tất việc đưa các em nhỏ khác xuống lớp, không ai phát hiện Sofia vẫn còn ở bên trong.

Theo điều tra ban đầu, chiếc xe sau đó được đưa về bãi đỗ trước một cơ sở giữ trẻ khác. Trong suốt nhiều giờ liền, bé gái bị mắc kẹt trong khoang xe đóng kín giữa điều kiện thời tiết nắng nóng.

Mãi đến khoảng 16h cùng ngày, khi mẹ Sofia tới đón con, giáo viên mới phát hiện tên của bé không có trong lớp. Cuộc tìm kiếm khẩn cấp được tiến hành ngay sau đó và mọi người bàng hoàng khi phát hiện Sofia vẫn nằm trên xe đưa đón.

Nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt để cấp cứu, song bé gái không qua khỏi.

Bé gái 18 tháng tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón - Ảnh 1.

Trường mầm non nơi bé gái đang theo học

Theo truyền thông địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, nhiệt độ ngoài trời tại thành phố Almada vào khoảng 27 độ C. Dù mức nhiệt không quá cực đoan, không gian kín bên trong ô tô có thể nóng lên rất nhanh chỉ sau thời gian ngắn, tạo thành môi trường nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Người thân của Sofia cho biết gia đình hoàn toàn suy sụp sau biến cố. Bà của bé đau xót chia sẻ rằng chỉ một sơ suất trong quy trình đưa đón đã khiến gia đình mất đi đứa trẻ mới hơn một tuổi.

Chiếc xe được xác định thuộc cơ sở giữ trẻ Colégio Mestre Cuco. Hiện Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha đã mở cuộc điều tra để xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan, đồng thời làm rõ vì sao không ai phát hiện bé còn ở trên xe trong suốt gần 8 giờ.

Vụ việc cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro trong hoạt động đưa đón trẻ bằng ô tô. Chỉ cần một mắt xích trong quy trình bị bỏ sót, hậu quả có thể trở nên không thể cứu vãn.

Bệnh nhân đau ngực đến khám rồi được cho về, vài tiếng sau tử vong, kết quả khám nghiệm gây bàng hoàng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

bé gái

tử vong

bi kịch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại