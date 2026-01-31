Bé gái 13 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nguyên nhân đến từ thói quen của bố

Trường hợp một bé gái 13 tuổi tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã gây chấn động trong giới y tế và dư luận.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc kéo dài với khói thuốc thụ động trong gia đình từ bố, và khi bệnh được phát hiện, phẫu thuật không còn là phương án khả thi do khối u đã di căn rộng khắp khoang bụng.

Theo thông tin từ khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Ung thư tỉnh Hà Nam, bệnh nhi được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Sau khi tiến hành thăm khám và chuẩn bị can thiệp ngoại khoa, các bác sĩ buộc phải dừng lại khi mở khoang bụng và phát hiện các khối u đã lan đến nhiều vị trí.

“Các khối u xuất hiện dày đặc như những hạt đậu rải rác khắp ổ bụng, với kích thước khác nhau, phủ kín nhiều cơ quan”, một bác sĩ trong ê-kíp điều trị cho biết.

Trước tình trạng di căn nghiêm trọng, đội ngũ y tế chỉ có thể khâu đóng vết mổ, không thể tiếp tục phẫu thuật.

Các bác sĩ cho biết, bố của bệnh nhân hút thuốc trong nhiều năm và không chủ động tránh để con tiếp xúc với khói thuốc tại nhà. Cô bé vì vậy đã lớn lên trong môi trường thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động. Đội ngũ y tế bày tỏ sự đau lòng trước diễn biến bệnh, nhận định rằng ở giai đoạn này, cơ hội điều trị gần như không còn.

Về mặt y học, khói thuốc lá được xác định chứa hơn 70 chất gây ung thư đã biết. Việc hít phải khói thuốc trong thời gian dài có thể gây viêm mạn tính, làm tổn thương DNA, suy yếu hàng rào bảo vệ của niêm mạc dạ dày và có khả năng làm trầm trọng thêm tác động gây ung thư của vi khuẩn HP.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tác hại của khói thuốc trực tiếp và khói thuốc thụ động về cơ bản là tương đương, bởi chỉ cần hít phải, sức khỏe tổng thể đã bị ảnh hưởng. Trẻ em, với khả năng chống chịu thấp hơn người lớn, đặc biệt dễ bị tổn thương trước nguy cơ phơi nhiễm lâu dài.

Bệnh viện khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nhìn nhận nghiêm túc về tác hại của thuốc lá, không chỉ đối với người hút mà còn với những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Việc hút thuốc trong không gian sống chung, dù không trực tiếp cho trẻ hút, vẫn có thể để lại những hệ lụy sức khỏe không thể phục hồi, biến các em trở thành nạn nhân vô tội của khói thuốc thụ động.