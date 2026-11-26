Con bỗng méo miệng, nháy mắt liên tục, mẹ tưởng đột quỵ vội đưa đi cấp cứu, đến viện mới biết bé mắc hội chứng TIC liên quan đến việc xem điện thoại quá nhiều.

Thấy bé Phúc Hưng (3 tuổi, ở Phú Thọ) bỗng méo miệng, nháy mắt liên tục không kiểm soát, chị Thân - mẹ của bé hốt hoảng. Nhớ lại những thông tin từng nghe về dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ, chị gọi người nhà tức tốc đưa con đi viện.

Vừa đến cổng bệnh viện, người mẹ vội vàng ôm con chạy thẳng vào khoa Cấp cứu. Sau khi thăm khám lâm sàng kỹ lưỡng, các bác sĩ loại trừ nguy cơ đột quỵ hay liệt dây thần kinh số VII, đồng thời chuyển bé sang khoa Nội nhi tổng hợp.

Thở phào nhẹ nhõm vì con không mắc bệnh lý nguy hiểm, nhưng chị Thân bất ngờ khi bác sĩ kết luận bé mắc hội chứng TIC, mà nguyên nhân có thể liên quan đến việc con xem điện thoại, tivi quá nhiều.

Chị cho biết mỗi khi bé lười ăn, gia đình thường mở tivi hoặc điện thoại để dỗ dành. Lâu dần thành quen, thời gian tiếp xúc màn hình của cậu bé cứ thế tăng lên, từ lúc ăn uống cho đến cả những khi bố mẹ bận rộn không có thời gian chơi cùng.

“Nếu tính tổng thời gian bé xem tivi, điện thoại chắc phải 4 đến 5 tiếng mỗi ngày. Hôm nay bác sĩ cũng nhắc nhở, có vẻ bé biết sợ nên hứa với cả mẹ và bác sĩ là sẽ không xem điện thoại nữa”, chị Thân nói.

Con trai đang chơi thì mẹ phát hiện miệng bé lệch hẳn sang một bên nên vội đưa đi cấp cứu. (Ảnh: NVCC)

Số trẻ mắc rối loạn TIC xu hướng tăng

BSCKI Lê Thị Minh Hường, khoa Nội nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, hội chứng TIC (rối loạn TIC) là những cử động cơ bắp hoặc phát âm lặp đi lặp lại, diễn ra đột ngột, nhanh, không có nhịp điệu và người bệnh không thể tự kiểm soát được.

Những năm gần đây, số trẻ mắc TIC đến bệnh viện khám xu hướng tăng và thường rơi vào lứa tuổi từ 5 đến 10 với các biểu hiện khá đa dạng.

Ở dạng TIC vận động, trẻ hay có các cử động lặp lại ở vùng đầu mặt cổ hoặc tay chân như nháy mắt liên tục, nhăn trán, nhếch mép, méo miệng, giật cơ mặt, lắc đầu, nhún vai, vung tay hoặc giật người. Trong khi đó, TIC âm thanh khiến trẻ phát ra các âm thanh vô thức như hắng giọng, khịt mũi, ho khan, tặc lưỡi, lẩm bẩm hoặc lặp lại một từ, cụm từ vô nghĩa.

Hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ ra nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng TIC, nhưng việc ít vui chơi ngoài trời và lạm dụng các thiết bị điện tử với tần suất lớn trong ngày là yếu tố kích hoạt khiến trẻ dễ xuất hiện các biểu hiện của bệnh hoặc làm tăng nặng tình trạng TIC sẵn có.

“Đáng chú ý, nhiều trẻ mắc hội chứng TIC có thể đi kèm với các rối loạn khác như tăng động giảm chú ý, tự kỷ, rối loạn lo âu hoặc trầm cảm” , BS Hường cảnh báo.

Bác sĩ cũng lưu ý, triệu chứng méo miệng hay giật cơ mặt ở trẻ mắc TIC dễ khiến phụ huynh nhầm lẫn với bệnh liệt dây thần kinh số VII ngoại biên hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, đặc điểm nhận diện của TIC là các cử động mang tính chất từng cơn, lặp đi lặp lại, có thể thay đổi vị trí theo thời gian (như hôm nay nháy mắt nhưng tuần sau lại chuyển sang nhếch mép hoặc khịt mũi).

Các biểu hiện này thường giảm đi khi trẻ tập trung cao độ vào việc khác và biến mất hoàn toàn khi trẻ ngủ sâu. Ngược lại, liệt dây thần kinh số VII hay đột quỵ thường gây méo miệng cố định, mắt nhắm không kín kèm theo các dấu hiệu yếu liệt tay chân hoặc rối loạn ý thức.

Đa phần các trường hợp mắc TIC ở trẻ nhỏ lành tính, có thể tự hết dần khi trẻ lớn lên, đặc biệt là sau giai đoạn dậy thì. Tuy nhiên, vẫn có tỷ lệ trẻ tiến triển thành TIC mãn tính hoặc TIC phức tạp nếu không được kiểm soát tốt. Khi các cơn giật xuất hiện dày đặc, trẻ sẽ giảm khả năng tập trung, sa sút học tập, dễ mặc cảm tự ti, bị bạn bè cô lập và dẫn đến các rối loạn tâm lý.

Chuyên gia nhấn mạnh, với các trường hợp TIC mức độ nhẹ, chưa ảnh hưởng đến sinh hoạt thì chưa nhất thiết phải dùng thuốc, bởi việc điều trị bằng thuốc cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và tác dụng phụ đối với trẻ nhỏ. Gia đình chỉ nên can thiệp thuốc theo chỉ định khi các cơn giật xuất hiện quá dày, ảnh hưởng trực tiếp đến vận động và học tập của con.

Cha mẹ không nên tỏ ra quá hốt hoảng hoặc quát mắng, nhắc nhở trẻ liên tục, bởi việc làm này có thể vô tình làm tăng lo âu, khiến cơn giật TIC xuất hiện dày đặc hơn. Thay vào đó, người lớn cần giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đánh lạc hướng trẻ sang các hoạt động khác để con quên đi hành vi vô thức.

Ngay khi thấy trẻ có các biểu hiện co giật cơ mặt, nháy mắt hoặc phát âm bất thường kéo dài, gia đình cần đưa con đến các cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán chính xác và có hướng xử trí phù hợp.