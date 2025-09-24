Suy thận ở tuổi 13

Đây là câu chuyện xảy ra với bé gái tên Tâm Tâm, 13 tuổi, ở thành phố Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Theo trang tin Jimu News, khoảng 1 tháng trước, Tâm Tâm bị cảm cúm và có triệu chứng ho có đờm, khó thở. Bố mẹ Tâm Tâm đưa bé đến khám tại bệnh viện địa phương.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ bất ngờ phát hiện thận của bé nhỏ hơn so với các đứa trẻ cùng tuổi. Kiểm tra chuyên sâu phát hiện bệnh nhi bị suy thận nặng kèm theo các biến chứng như tăng huyết áp, tăng kali máu, thiếu máu trầm trọng, phù phổi và suy tim.

Do tình trạng nghiêm trọng nên bệnh nhi được chuyển tuyến lên Khoa Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hồ Nam. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5. Theo bác sĩ Trương Nghi, Phó trưởng khoa Thận tại bệnh viện, các tổn thương ở thận của bệnh nhi đã lan rộng do đó, việc xác định nguyên nhân gây bệnh rất khó khăn.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành lọc máu, truyền máu, hạ huyết áp, kiểm soát tình trạng nhiễm trùng để điều trị cho bệnh nhi. Tình trạng của bệnh nhi dần cải thiện.

Bác sĩ Trương Nghi đang thăm khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Jimu News)

Bác sĩ chỉ ra lầm tưởng nhiều cha mẹ mắc

Khi nghe kết quả chẩn đoán con gái bị suy thận, suy tim cùng loạt biến chứng, bố mẹ của bệnh nhi vô cùng sốc.

Bố Tâm Tâm bật khóc, chia sẻ: “Con tôi thấp còi hơn các bạn cùng tuổi nhưng chúng tôi cứ nghĩ con chỉ kén ăn, chậm lớn một chút. Trước đây con tôi rất ít khi bị ốm nên vợ chồng tôi nghĩ con khỏe mạnh, chưa từng nghĩ đến chuyện cho con đi khám tổng quát”.

“Vài tháng trước, con thường xuyên kêu mệt, không còn sức đi lại, lúc đó chúng tôi cũng chỉ nghĩ là do cháu phải đi bộ nhiều nên mệt mỏi. Giờ nghĩ lại có thể đó là dấu hiệu của bệnh thận. Giá như chúng tôi cho con đi khám sớm hơn thì con đã không phải chịu cảnh bệnh tật như này”, mẹ bệnh nhi nghẹn ngào nói.

Bác sĩ Trương Nghi cũng chỉ ra một lầm tưởng mà nhiều phụ huynh mắc, đó là chỉ đi khám khi con bị bệnh nặng, có các triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia, bệnh thận thường tiến triển trong âm thầm.

“Ở giai đoạn đầu, trẻ mắc bệnh thận thường không có biểu hiện rõ rệt, khiến cha mẹ dễ bỏ qua. Đến khi các triệu chứng như mệt mỏi, phù nề, khó thở xuất hiện thì bệnh đã tiến triển đến giai đoạn nặng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cuộc sống của trẻ”, bác sĩ Trương Nghi nói.

Nguyên nhân gây bệnh thận ở trẻ có thể là do mắc hội chứng thận hư kháng thuốc, viêm cầu thận cấp, bệnh cầu thận hay viêm thận lupus nhưng không được điều trị kịp thời khiến thận bị tổn thương.

Bệnh thận có thể tiến triển âm thầm. (Ảnh minh họa)

Lời khuyên của chuyên gia

Bác sĩ Trương Nghi lưu ý, cha mẹ cần chú ý tới những tín hiệu bất thường ở trẻ. Khi thấy con có một trong các dấu hiệu sau, cha mẹ cần đưa con đi khám kịp thời vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận ở trẻ:

- Chậm phát triển: chiều cao, cân nặng thấp hơn rõ rệt so với bạn bè cùng lứa.

- Tiểu tiện bất thường: nước tiểu nhiều bọt, màu đỏ đậm hoặc trẻ tiểu đêm liên tục.

- Mệt mỏi không rõ nguyên nhân, khó tập trung.

- Phù nề: Tình trạng phù nề có thể xuất hiện ở mí mắt, mặt, sau đó lan xuống chi dưới.

- Chán ăn, buồn nôn, nôn mửa không rõ nguyên nhân.

- Da nhợt nhạt, ngứa da kéo dài.

Bên cạnh việc theo dõi tình trạng sức khỏe của con, cha mẹ cũng nên rèn cho trẻ lối sống lành mạnh, bao gồm: đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, giảm tiêu thụ thực phẩm nhiều muối, đường, protein; uống đủ nước; ngủ đúng giờ và tập luyện thường xuyên.

Vị chuyên gia cũng khuyến cáo cha mẹ nên đưa con đi khám sức khỏe, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu định kỳ 1 năm/lần để giúp phát hiện sớm các bất thường trong cơ thể.