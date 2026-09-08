Bắt tạm giam Lê Hiền Anh SN 1998 và 5 người khác

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 7/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn mới, tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh một nhóm đối tượng có dấu hiệu lợi dụng chính sách cho vay mua ô tô trả góp nhằm chiếm đoạt tài sản của tổ chức tín dụng.

Cuối tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự khám phá chuyên án, bước đầu làm rõ nhóm do Lê Hiền Anh (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa) cùng đồng bọn tổ chức thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Trần Bảo Trân, Lê Quốc Khánh, Lê Hiền Anh, Nguyễn Hoàng Nam và Đào Thanh Sang (Ảnh: CQCA).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2025, thông qua mạng xã hội, các đối tượng quen biết, móc nối với nhau để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nhóm đối tượng tìm người có nhu cầu mua lại “xe ngân” với lời quảng cáo là giá bán rẻ do loại xe không có giấy tờ đăng ký bản gốc vì phương tiện đang là tài sản liên quan đến khoản vay tại tổ chức tín dụng; thỏa thuận trước về hãng xe, dòng xe và giá mua.

Người mua sẽ chuyển tiền để chi trả khoảng 30% giá trị xe, các khoản thuế, phí lăn bánh, một phần tiền gốc và lãi ngân hàng trong 3 tháng đầu, cùng tiền “hoa hồng” cho những người tham gia. Sau khi đã có người mua xe, nhóm này mới tìm người đứng tên vay mua ô tô trả góp. Đổi lại việc đứng tên hồ sơ, họ được hứa trả từ 80 - 100 triệu đồng sau khi xe được bàn giao.

Những người được thuê đứng tên thường không có công việc, không đủ điều kiện tài chính để vay ngân hàng. Để hồ sơ vay được ngân hàng chấp thuận, các đối tượng tạo dựng hàng loạt thông tin không đúng sự thật về người đứng tên vay.

Nhóm này chuẩn bị thông tin giả về nơi làm việc, nghề nghiệp, thu nhập; thuê hoặc mượn địa điểm kinh doanh để chụp ảnh phục vụ quá trình thẩm định; sử dụng bảng lương, hợp đồng lao động, xác nhận lương, sao kê tài khoản và các tài liệu không phản ánh đúng thực tế.

Không chỉ chuẩn bị hồ sơ, các đối tượng còn xây dựng sẵn “kịch bản thẩm định”. Khi nhân viên ngân hàng gọi điện hoặc trực tiếp xác minh về nơi ở, nơi làm việc, mục đích vay tiền và khả năng trả nợ, người đứng tên vay được hướng dẫn phải trả lời theo nội dung đã thống nhất trước.

Từ công việc, thu nhập, địa điểm kinh doanh đến mục đích mua xe đều được các đối tượng chuẩn bị kỹ nhằm tạo ra hình ảnh một khách hàng có nhu cầu vay thật, có thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ.

Từ những thông tin, tài liệu được chuẩn bị có chủ đích này, ngân hàng tin rằng hồ sơ vay hợp pháp và thực hiện giải ngân khoản vay cho đơn vị bán xe.

Ngay sau khi nhận xe, người đứng tên vay không trực tiếp quản lý hoặc sử dụng phương tiện theo mục đích vay vốn mà giao xe lại cho nhóm đối tượng.

Sau đó, xe được đưa đến địa điểm theo yêu cầu của người đã thỏa thuận mua từ trước và tiếp tục được mua bán, lưu thông dưới dạng “xe ngân” - từ lóng để chỉ những phương tiện đang liên quan đến khoản vay tại tổ chức tín dụng nên người mua thường không giữ giấy chứng nhận đăng ký xe bản chính.

Tiền thu được từ việc bán xe, sau khi trừ các khoản chi phí, được sử dụng để trả thù lao cho người đứng tên vay và chia cho các đối tượng tham gia.

Đáng chú ý, nhóm này còn chủ động thanh toán tiền gốc và lãi ngân hàng trong 3 tháng đầu. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng cho rằng việc duy trì trả nợ trong thời gian đầu có thể giúp khoản vay chưa ngay lập tức phát sinh dấu hiệu bất thường. Đến khi ngân hàng chuyển hồ sơ sang quy trình xử lý, thu hồi nợ sẽ mất thêm thời gian, tạo điều kiện để chiếc xe tiếp tục được chuyển giao.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ tương đối rõ ràng. Lê Hiền Anh, Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Trần Bảo Trân (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tìm người đứng tên vay. Ai tìm được người đứng tên sẽ trực tiếp hướng dẫn người này khai báo thông tin không đúng sự thật khi ngân hàng thẩm định.

Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thành phố Đồng Nai) và Nguyễn Trần Bảo Trân tham gia liên hệ, thực hiện các thủ tục vay vốn. Trong đó, Nguyễn Trần Bảo Trân chuẩn bị thông tin về công việc, nơi làm việc, hình ảnh chứng minh công việc và liên hệ địa điểm kinh doanh để phục vụ việc thẩm định.

Nguyễn Hoàng Nam, do có hiểu biết về quy trình vay vốn, xây dựng nội dung trả lời để người đứng tên vay sử dụng khi làm việc với nhân viên ngân hàng. Riêng Lê Hiền Anh trực tiếp liên hệ với người mua, thống nhất loại xe, giá mua lại; nhận tiền, tổ chức giao xe và phân chia tiền cho những người tham gia.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng thu giữ và làm rõ một số tài liệu có dấu hiệu được đặt làm giả nhằm chứng minh năng lực tài chính của người vay.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam 06 đối tượng gồm: Lê Hiền Anh; Nguyễn Trần Bảo Trân; Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Hoàng Nam; Đào Thanh Sang (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp) và Lê Quốc Khánh (sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Lê Quốc Khánh là người đứng tên hồ sơ vay mua xe.

Các Quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 phê chuẩn.

Việc khám phá chuyên án không chỉ làm rõ một vụ việc cụ thể mà còn bước đầu nhận diện phương thức phạm tội có tổ chức, với nhiều công đoạn liên kết từ tìm người đứng tên vay, tạo dựng hồ sơ chứng minh tài chính, đối phó quy trình thẩm định ngân hàng đến tổ chức tiêu thụ “xe ngân”.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan; đồng thời rà soát những cá nhân, nhóm có phương thức hoạt động tương tự, xác định toàn bộ số phương tiện, hồ sơ vay vốn và dòng tiền liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.