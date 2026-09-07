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Bắt giữ thành công Nguyễn Hoài Đông SN 1999

Duy Anh
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Nguyễn Hoài Đông là đối tượng bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 7/9, Công an xã Đan Phượng cho biết đã bắt giữ thành công truy nã Nguyễn Hoài Đông (sinh năm 1999, quê quán tỉnh Nghệ An) - đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định Truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Nguyễn Hoài Đông (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Qua xác minh thông tin, Công an xã đã triển khai lực lượng tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Hoài Đông, khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Hiện, Công an xã Đan Phượng đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hoài Đông cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

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