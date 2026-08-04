Bắt phi công Malaysia phê ma túy trong lúc điều khiển chuyến bay, kiểm tra vali phát hiện hơn 70.000 viên thuốc lắc

Một phi công người Malaysia đã bị bắt giữ vì cáo buộc buôn lậu hơn 70.000 viên thuốc lắc nặng 25kg vào Indonesia.

Nam phi công có tên viết tắt MSO, 39 tuổi, bị bắt tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta tối 29/7, không lâu sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh tại đây. Cơ quan hải quan sân bay không nêu tên hãng hàng không mà MSO làm việc, song số hiệu chuyến bay cho thấy đây là phi cơ của Malaysia Airlines.

"Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy người này dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và cocaine. Điều đó đồng nghĩa anh ta trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích khi đang điều khiển chuyến bay", Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, quan chức thuộc Cơ quan Hải quan sân bay, cho biết tại cuộc họp báo ở Jakarta chiều 31/7.

Malaysia Airlines cho biết hãng xem xét nghiêm túc các cáo buộc về nam phi công và đã mở cuộc điều tra nội bộ - Ảnh: SCMP

Ông Hengky nhấn mạnh điều khiến cơ quan chức năng đặc biệt lo ngại là nghi phạm đang hành nghề phi công và vừa trực tiếp điều khiển chuyến bay chở hành khách từ Kuala Lumpur đến Indonesia.

Tiến hành khám xét hành lý của MSO, lực lượng hải quan phát hiện 14 túi chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc được cất trong vali ký gửi. Ngoài ra, trong hành lý xách tay của người này còn có 4 gram methamphetamine (ma túy đá), được cho là để sử dụng cá nhân.

Theo ông Hengky, nhiều khả năng MSO cho rằng phi công và thành viên tổ bay đi qua làn kiểm tra riêng sẽ ít bị kiểm tra hơn.

"Có lẽ anh ta nghĩ mình sẽ không bị kiểm tra. Tuy nhiên, quy trình giám sát của chúng tôi được áp dụng như nhau đối với tất cả mọi người," ông nói.

Phi công MSO khi bị bắt - Ảnh: Kompass

Trong quá trình thẩm vấn, MSO khai đây là lần thứ ba tham gia vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Trước đó, người này từng hai lần đưa ma túy vào Indonesia và một lần vào Malaysia.

Cảnh sát Indonesia cho biết họ nghi ngờ MSO là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Hiện người này đã bị khởi tố về hành vi buôn lậu ma túy.

Theo luật Indonesia, tội danh này có thể bị tuyên tử hình hoặc tù chung thân. Quốc gia Đông Nam Á này nổi tiếng với các quy định chống ma túy nghiêm khắc nhất thế giới. Dù nhiều năm qua Indonesia tạm ngừng thi hành án tử hình, nhưng hình phạt này vẫn được duy trì trong hệ thống pháp luật đối với các tội phạm ma túy nghiêm trọng.

MSO khai với điều tra viên rằng anh ta được hứa trả 50.000 ringgit Malaysia (khoảng 12.000 USD) nếu giao thành công số ma túy tại Jakarta.

Tang vật trong vụ án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất Indonesia tại quần đảo Riau vào tháng 5/2025. Ảnh: Ủy ban Phòng chống Ma túy Quốc gia Indonesia

Malaysia Airlines mở điều tra nội bộ

Trong thông cáo phát đi ngày 1/8, Malaysia Airlines cho biết hãng xem những cáo buộc nhằm vào phi công là rất nghiêm trọng và đã lập tức mở cuộc điều tra nội bộ.

"Hãng sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật và các quy trình hiện hành," đại diện hãng cho biết.

Malaysia Airlines từ chối bình luận thêm trong khi cuộc điều tra của phía Indonesia vẫn đang diễn ra.

Người dân mang theo hành lý tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta vào ngày 4/5/2021 - Ảnh: Reuters

Hiện Indonesia vẫn còn hàng chục công dân nước ngoài nằm trong danh sách chờ thi hành án tử hình vì các tội danh liên quan đến ma túy, cùng với hàng trăm phạm nhân khác. Lần gần nhất nước này thi hành án tử hình đối với tội phạm ma túy là vào năm 2016, khi một công dân Indonesia và ba công dân Nigeria bị xử bắn.

Gần đây, Indonesia tiếp tục mạnh tay với các vụ án ma túy có yếu tố nước ngoài. Tháng 3 vừa qua, hai công dân Anh bị tuyên án lần lượt 9 năm và 11 năm tù vì buôn lậu cocaine vào đảo Bali. Đến tháng 6, cảnh sát Bali tiếp tục bắt giữ hai công dân Nga khi đang tìm cách đưa gần 8 kg nhựa cần sa (hashish) vào hòn đảo du lịch này.

Theo SCMP, New Straits Times