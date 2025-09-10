Bất ngờ với 1 thứ trong bếp giúp nam giới cai thuốc lá dễ dàng - không phải kẹo cao su

Cai thuốc lá từ lâu đã được xem là một trong những thách thức khó khăn nhất mà vô số người phải đối mặt. Có nhiều phương pháp truyền thống dành cho những ai đang cố cai thuốc — nhưng lại có một cách khác thường có thể mang lại hiệu quả bất ngờ.

Trong khi các sản phẩm như miếng dán nicotine, kẹo cao su và thuốc lá điện tử tràn ngập trên các kệ hàng, một chuyên gia lại cho rằng giải pháp thực sự có thể đang nằm ngay trong tủ bếp nhà bạn — và rẻ hơn cả một ly cà phê.

Cai thuốc lá từ lâu đã được xem là một trong những thách thức khó khăn nhất mà vô số người phải đối mặt.

Marc Effron, huấn luyện viên phục hồi và cai nghiện tại Legacy Healing Center — một trung tâm điều trị nghiện ma túy và rượu tại Mỹ, tin rằng một chai tương ớt nhỏ có thể là vũ khí bí mật bất ngờ giúp chống lại cơn thèm nicotine.

Marc giải thích: "Khi bạn cảm thấy cơn thèm thuốc quen thuộc kéo đến, bạn cần một thứ gì đó mang lại cảm giác ‘kích thích’ tương tự cho não bộ mà không gây hại. Một giọt tương ớt trên lưỡi nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng khoa học hoàn toàn ủng hộ điều này."

Thành phần bí mật chính là capsaicin – hợp chất có trong ớt tạo ra cảm giác cay nóng.

Tương ớt có thể giúp nam giới cai thuốc dễ dàng.

Marc giải thích: "Khi capsaicin chạm vào lưỡi, nó kích hoạt các thụ thể đau trong miệng. Cảm giác bỏng rát đó không chỉ là khó chịu – mà còn kích thích não giải phóng endorphin và dopamine – đủ để át đi cơn thèm thuốc."

Cảm giác này giống như cảm giác kích thích của người chạy bộ – ngắn, mạnh và lập tức gây xao nhãng. "Chỉ cần cú hích nhỏ đó thôi cũng đủ để bạn dừng lại, không châm thuốc nữa."

Khác với việc ăn kẹo hay đồ ăn vặt để quên cơn thèm thuốc lá, tương ớt hầu như không chứa calo, nên bạn sẽ không phải lo đến tăng cân.

Đặc biệt, một chai tương ớt nhỏ thường có giá rẻ hơn miếng dán nicotine hay kẹo cao su.

Cách sử dụng an toàn

Marc nhấn mạnh rằng việc sử dụng điều độ là rất quan trọng. "Đừng “uống” tương ớt trực tiếp từ chai – đó là ý tưởng tồi. Chỉ cần vài giọt lên lưỡi là đủ. Dùng quá nhiều có thể gây kích ứng dạ dày hoặc tăng lượng muối nạp vào cơ thể."

Huấn luyện viên phục hồi cũng chỉ ra rằng những người đang cố bỏ thuốc thường cần giải pháp nhanh và tiện lợi.

"Điểm hay của phương pháp này là bạn có thể bỏ một chai nhỏ vào túi hoặc balô. Kín đáo, rẻ tiền và không cần châm lửa. Chỉ cần một giọt khi cơn thèm xuất hiện, và bạn lại nắm quyền kiểm soát."

Mẹo này có thể giúp ích với các cơn nghiện nhẹ khác, ví dụ như nghiện ăn vặt hoặc uống rượu. “Cú ‘xao nhãng đột ngột’ kết hợp với cảm giác dopamine sau đó thường đủ để phá vỡ chu kỳ nghiện." - Marc nói.