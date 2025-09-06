Chuối sẽ tươi lâu bất ngờ nếu được bảo quản cùng với thứ này

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt và sự lành mạnh, chuối là món ăn nhẹ lý tưởng khi bạn thấy hơi đói bụng. Tuy nhiên, điểm bất tiện là loại trái cây ngon lành này lại rất nhanh hỏng.

Thông thường, chuối chín chỉ giữ được từ hai đến năm ngày khi được để trên bàn bếp, vì vậy nếu bạn mua một nải chuối, rất có thể một vài quả sẽ chuyển sang màu nâu và bị nhũn trước khi bạn kịp ăn hết. Nhưng may mắn thay, có một cách rất đơn giản – và rẻ tiền – để giải quyết vấn đề này, chỉ cần bạn thay đổi cách bảo quản chuối tại nhà.

Cách bảo quản chuối tươi lâu

Chuối thường chín nhanh hơn khi được đặt trong rổ trái cây – đặc biệt là khi để cạnh các loại trái cây khác – nhưng nếu bảo quản bằng giấy bạc , quá trình chín có thể bị làm chậm lại, giúp chuối tươi lâu hơn trước khi chuyển sang màu nâu.

Theo các chuyên gia thực phẩm, việc bọc cuống chuối bằng giấy bạc giúp giữ chuối tươi lâu vì giấy bạc làm chậm quá trình chín bằng cách giữ lại khí ethylene – một chất khí tự nhiên thúc đẩy quá trình chín, chủ yếu được phát ra từ cuống trái chuối.

Bằng cách giữ lại khí ethylene này, chuối sẽ không bị chuyển màu nâu quá nhanh, từ đó kéo dài thời gian sử dụng và giữ được độ tươi ngon lâu hơn. Khí ethylene thúc đẩy sự thay đổi màu sắc và độ mềm của chuối, khiến tinh bột bị phân hủy và chuyển thành đường. Khi quá trình này diễn ra, chuối xanh sẽ bắt đầu chuyển sang màu vàng, mềm hơn và ngọt hơn.

Bọc cuống chuối bằng giấy bạc sẽ giúp chuối tươi lâu hơn.

Trang Food Republic giải thích: “So với các loại trái cây và rau củ khác, chuối là một trong những nguồn phát sinh khí ethylene lớn nhất – một hợp chất hóa học tự nhiên thúc đẩy quá trình chín.

Phần lớn khí này được giải phóng qua cuống chuối, khiến cả nải chuối tiếp tục chín dù đã được hái khỏi cây.

Việc bọc phần cuống bằng giấy bạc sẽ giúp giữ lại một phần khí ethylene, không để nó lan ra ngoài và tiếp xúc với phần thân chuối (hoặc các loại thực phẩm khác gần đó). Điều này làm chậm quá trình chuyển màu nâu và cho bạn thêm thời gian để thưởng thức chuối.”

Nếu bạn không có giấy bạc, bạn có thể thay thế bằng màng bọc thực phẩm – cũng hiệu quả tương tự.

Ngoài ra, sau khi đã bọc cuống chuối, bạn nên để chúng tránh xa các loại trái cây khác, vì khí ethylene từ chuối có thể khiến các loại quả gần đó chín nhanh hơn và nhanh hỏng hơn.

Nhiều loại trái cây phản ứng với khí ethylene từ chuối, bao gồm táo, lê và chanh dây, nhưng các loại trái cây có múi như cam và chanh thì không bị ảnh hưởng.

Để tránh làm hỏng các loại trái cây khác, các chuyên gia cũng khuyên bạn nên treo chuối lên bằng móc treo chuối – điều này không chỉ giúp chuối tách biệt khỏi các loại trái cây khác mà còn ngăn ngừa việc bị dập nát do tì vào mặt bàn bếp.

Treo chuối lên giúp chuối không bị dập nát do tì vào mặt bàn bếp.

Chuối là nguồn cung cấp dồi dào kali, vitamin B6, vitamin C, chất xơ, mangan và magie. Dinh dưỡng trong chuối bao gồm calo, carbohydrate (chủ yếu là đường và tinh bột), chất xơ, protein và chất béo. Các chất này đóng góp vào nhiều lợi ích sức khỏe như hỗ trợ hệ tiêu hóa, tim mạch, tăng cường tâm trạng, cải thiện giấc ngủ và giúp kiểm soát cân nặng. Bảo quản chuối đúng cách sẽ giúp bạn tận hưởng được trọn vẹn dinh dưỡng và hương vị thơm ngon từ loại quả này.



