Bất ngờ với 1 bộ phận của gà có lượng cholesterol cao gấp 4 lần mỡ lợn: Người Việt rất hay ăn

Cholesterol là một thành phần quan trọng trong lipid máu, đóng vai trò thiết yếu trong nhiều chức năng của cơ thể. Cholesterol giúp duy trì hoạt động của tế bào sợi thần kinh và sản xuất một số hormone cần thiết, giúp cơ thể vận hành một cách bình thường và khỏe mạnh.

Khi lượng cholesterol trong cơ thể vượt quá mức bình thường, nó có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Cholesterol dư thừa sẽ tích tụ trong thành mạch máu, hình thành các mảng bám gọi là xơ vữa động mạch. Quá trình này làm cho các động mạch trở nên hẹp và cứng, cản trở lưu thông máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và bệnh động mạch ngoại vi. Nếu không được kiểm soát, mức cholesterol cao còn có thể dẫn đến những tổn thương vĩnh viễn cho các cơ quan quan trọng trong cơ thể, ảnh hưởng đến chất lượng sống và tuổi thọ.

Cholesterol hình thành từ hai nguồn: do cơ thể tự sản xuất (nội sinh) và từ thực phẩm (ngoại sinh). Theo thông tin từ trang web của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khoảng 75% cholesterol có trong máu do gan và các cơ quan khác sản sinh ra. Chính vì thế, việc ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều cholesterol sẽ làm tăng cholesterol máu và dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.

1 bộ phận của gà nhiều cholesterol hơn mỡ lợn

Gan gà có nhiều cholesterol hơn mỡ lợn (Ảnh minh họa).

Khi nhắc tới thực phẩm nhiều cholesterol, mọi người thường nghĩ ngay tới mỡ lợn. Thế nhưng, có một bộ phận của gà có lượng cholesterol cao gấp hơn 4 lần mỡ lợn. Đó chính là gan gà.

Theo thông tin từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mỗi 100g gan gà chứa tới 440mg cholesterol, trong khi 100g mỡ lợn chỉ có 95mg cholesterol. Điều này có nghĩa là hàm lượng cholesterol trong gan gà cao gấp 4,6 lần so với mỡ lợn.

Gan gà thường được người Việt lấy để chế biến thành nhiều món khác nhau từ những món xào, rim đơn giản đến các món cầu kỳ như pate.

Ăn gan gà như thế nào cho an toàn?

Một món ngon từ gan gà (Ảnh minh họa).

Trước tiên phải khẳng định rằng, gan gà là thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu như chúng ta ăn với mức độ vừa phải. Gan gà nói riêng và gan động vật nói chung có nhiều đồng và vitamin A. Loại thực phẩm này còn chứa một lượng đáng kể folate, sắt, vitamin B. Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống, khi ăn gan, mọi người nên chọn mua gan có nguồn gốc rõ ràng, tươi ngon, với bề mặt đàn hồi và màu hồng đều. Tránh mua gan có màu tím sẫm hoặc có mùi bất thường.

Đối với người lớn có sức khỏe bình thường, mỗi tuần chỉ nên ăn nhiều nhất 2-3 bữa gan, mỗi bữa từ 50-70g; trẻ em chỉ nên ăn từ 30-50g/bữa. Những người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa như cholesterol cao, thừa cân - béo phì, tiểu đường hoặc người mắc các bệnh như xơ vữa động mạch, viêm gan không nên ăn loại thực phẩm giàu cholesterol như gan.

