Bất ngờ sống lại sau khi tim ngừng đập, nam diễn viên nổi tiếng thốt lên 3 từ về “thế giới bên kia”

Alfredo James Al Pacino (sinh năm 1940) được coi là một trong những huyền thoại lớn nhất của điện ảnh Mỹ. Với lối diễn xuất giàu nội lực, Pacino đã tạo nên dấu ấn khó phai qua hàng loạt vai kinh điển như Michael Corleone trong “The Godfather” (Bố già) hay Tony Montana trong Scarface (Mặt sẹo). Suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, ông đã đạt được “cú ăn ba” danh giá trong lĩnh vực diễn xuất gồm Oscar, Emmy và Tony. Trong một buổi phỏng vấn với báo chí vào tháng 10 năm ngoái, Al Pacino tiết lộ rằng ông đã từng có trải nghiệm cận tử. Khi được hỏi về “thế giới bên kia”, ông thốt lên đúng 3 từ: “Thật kỳ lạ”.

Nam diễn viên Alfredo James Al Pacino tiết lộ ông từng có trải nghiệm về "thế giới bên kia" (Ảnh: Getty).

Có trải nghiệm về “thế giới bên kia” sau khi suýt chết bởi COVID-19

Nam diễn viên huyền thoại cho biết, trải nghiệm về “thế giới bên kia” đến với ông vào năm 2020. Khi đó, ông bị mắc COVID-19 và thời gian đó chưa có vaccine phòng ngừa căn bệnh này.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times và People, tài tử 84 tuổi cho biết ông bị sốt, mất nước rồi bất tỉnh ngay tại nhà. “Tôi ngồi trong phòng khách và bỗng nhiên… tôi không còn mạch đập”, Pacino kể lại. Khi tỉnh dậy, ông thấy 6 nhân viên y tế cùng 2 bác sĩ mặc đồ bảo hộ dày vây quanh. “Họ trông như người đến từ ngoài hành tinh. Tôi mở mắt ra và nghe họ nói: ‘Ông ấy đã trở lại. Ông ấy ở đây rồi’”, Pacino chia sẻ.

Pacino cho hay, trải nghiệm này khiến ông hoài nghi liệu ông có thực sự đã từng chết hay không, mặc dù một y tá xác nhận mạch của ông đã mất.

Nam diễn viên từng đoạt Oscar khẳng định ông không hề thấy “ánh sáng trắng” hay bất kỳ hình ảnh nào sau khi mất đi mạch đập. “Họ nói rằng mạch của tôi đã không còn. Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ như thể bạn ở đây mà cũng như không. Tôi thậm chí không còn ký ức, không có bất cứ điều gì. Thật kỳ lạ!”, Pacino nói với phóng viên của tờ New York Times.

Dù vậy, Pacino thừa nhận trải nghiệm này khiến ông có lúc suy ngẫm về sự tồn tại của con người. Thế nhưng, ông kết luận sẽ “chẳng có gì ở đó” sau khi chết. Ông cũng khẳng định, trải nghiệm này “không hề thay đổi” cách ông sống.

Những ký ức về trải nghiệm cận tử đã được Pacino đưa vào cuốn hồi ký Sonny Boy được xuất bản vào năm 2024.