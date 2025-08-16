Tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, người phụ nữ kể về ‘thế giới bên kia’: “Không giống những gì bạn từng nghe”

Tờ Mirror đưa tin về trải nghiệm cận tử của một phụ nữ Anh có tên Nicola Hodges (hiện 37 tuổi). Cô từng rơi vào cơn hôn mê thập tử nhất sinh ở tuổi 32. Sau khi tỉnh lại, cô kể về “thế giới bên kia” và cho biết đó là một nơi khác hoàn toàn với những gì mọi người đã từng nghe.

“Không có cánh cổng trắng muốt nào ở ‘thế giới bên kia’”

Nicola Hodges kể về "thế giới bên kia" (Ảnh: Mirror).

Đó chính là điều mà Nicola nói. Cho cho biết, cô được đưa tới một bệnh viện gần nhà để cấp cứu sau khi uống một loại thuốc mới được kê để điều trị bệnh động kinh. Cô bị nhiễm toan (hay còn gọi là nhiễm độc axit - tình trạng tăng nồng độ axit trong các loại dịch của cơ thể) nặng và rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ đã lọc máu liên tục cho cô trong 24 giờ và thông báo với gia đình cô nên chuẩn bị sẵn tình huống xấu nhất. Họ nói có thể Nicola không qua được đêm hôm đó.

“Bác sĩ nói với gia đình tôi những câu quen thuộc như trong phim tài liệu về y khoa: ‘Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể’. Mọi người trong gia đình tôi ai cũng hoảng loạn. Các bác sĩ cho rằng tôi có thể không qua khỏi đêm hôm đó. Nhưng thật may, tôi đã sống sót”, Nicola nhớ lại.

Trong cơn hôn mê, Nicola kể rằng mình đã có một trải nghiệm đặc biệt: “Đó là một trải nghiệm cận tử. Nhưng những gì tôi thấy không giống như những gì người ta vẫn kể. Tôi không hề thấy cánh cổng trắng muốt nào ở ‘thế giới bên kia’. Tôi chỉ nhớ có cảm giác ấm áp và bao quanh tôi là thứ ánh sáng có màu hổ phách”.

Hậu chấn thương và những năm tháng khủng hoảng

Nicola Hodges và bố của mình (Ảnh: Mirror).

Dù chiến thắng tử thần, Nicola tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang, khó tập trung. 6 tháng sau, một cơn co giật khiến cô ngã đập đầu, gây ra xuất huyết não.

“Qua một đêm, tôi trở thành một người khác. Não bộ của tôi như được quấn trong lớp bông, trí nhớ và khả năng ứng biến biến mất”, cô kể.

Những năm tiếp theo, Nicola sống trong tình trạng đau nửa đầu, rối loạn cảm giác và co giật liên tục. Gia đình trở thành chỗ dựa duy nhất, bởi cô không thể sống một mình. Những buổi tụ họp gia đình cũng biến thành nỗi ám ảnh: “Ngồi cùng bàn người lớn, tôi chẳng hiểu họ nói gì. Tôi tự chuyển sang bàn trẻ con để thấy mình còn có thể theo kịp chúng”, Nicola tâm sự.

Một lần ngã cầu thang khác khiến Nicola mất thính lực một bên tai. Lần khác, một cơn co giật trong hồ bơi suýt cướp đi mạng sống của cô.

Giữa những tháng ngày tăm tối, Nicola quyết định lập danh sách những việc cần làm trước tuổi 40. Trên cùng là mục tiêu lớn: vượt qua tổn thương não và viết một cuốn sách.

Với chiếc máy tính cũ và cuốn sổ tay quen thuộc, cô bắt đầu viết câu chuyện đã ám ảnh mình từ sau cơn hôn mê. “Lúc viết, tôi thấy bình yên, như được tháo bỏ lớp bông ra khỏi đầu. Tôi cảm giác mình được hồi sinh”, Nicola kể.

Bản thảo đầu tiên Nicola đưa cho bố mình, ông Nick - một cựu kỹ sư hải quân, đọc. Sau khi đọc, ông nhận xét ngắn gọn: “Rất thích. Phải xuất bản thôi”. Chính 6 chữ ấy đã thay đổi cuộc đời Nicola.

Sau 8 tháng tìm kiếm, Nicola cuối cùng đã ký hợp đồng thành công với một nhà xuất bản cho bộ tiểu thuyết đầu tay “Spirit Born” của mình.

Hiện tại, ở tuổi 37, Nicola đang viết cuốn thứ 3 của bộ tiểu thuyết này. Cùng với đó, cô lập kênh TikTok để kêu gọi những người có vấn đề về sức khỏe tinh thần chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.

Hầu hết các nhà khoa học không coi trải nghiệm cận tử (NDE) là bằng chứng của “thế giới bên kia”. NDE thường xảy ra khi bệnh nhân ngừng tim và tiến sát ranh giới sự sống – cái chết. Tiến sĩ Sam Parnia, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hồi sức tại Trung tâm Y tế Langone thuộc Đại học New York (Mỹ), cho biết nhiều người ở bờ vực tử vong vẫn có thể cảm nhận được môi trường xung quanh. Họ thường kể lại ánh sáng ấm áp, cảm giác gặp gỡ người thân đã mất, hay “tách” khỏi cơ thể để quan sát bác sĩ đang cấp cứu cho mình. Theo ông, hiện tượng này có thể giải thích bằng việc não vẫn còn hoạt động nhờ dòng máu sót lại, hoặc bệnh nhân nghe thấy tiếng ồn trong phòng hồi sức và hình dung thành “giọng nói”. Một nghiên cứu năm 2014 với 140 bệnh nhân ngừng tim cho thấy các trải nghiệm cận tử trải rộng từ “thần bí” (ánh sáng rực rỡ, “bay lơ lửng” trên cơ thể) đến “đáng sợ” (cảm giác như bị chết đuối). Tuy nhiên, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), ngừng tim chưa được coi là chết. Cái chết thực sự chỉ xảy ra khi não bộ ngừng hoạt động hoàn toàn ở thân não và lúc đó ý thức không thể quay trở lại. NHS kết luận: “Sự tồn tại của ‘thế giới bên kia’ vẫn là vấn đề niềm tin, không phải bằng chứng khoa học.”



Nguồn: Mirror, Express