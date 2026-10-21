HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo ngay trên bục giảng

MINH TUỆ/VTC NEWS
|

Công an Hà Nội bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo ở trường THPT Mạc Đĩnh Chi để phục vụ điều tra.

Ngày 21/10, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo ngay trên bục giảng.

Danh tính nam sinh chưa được công bố.

Vụ việc xảy ra tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài.

- Ảnh 1.

Nam sinh đánh giáo viên ngay trên bục giảng.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết Sở đã nắm được thông tin về sự việc xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Trong sáng 21/10, đoàn công tác của Sở sẽ đến trường để nắm bắt tình hình, xác minh các nội dung liên quan và dự kiến ban hành văn bản thông tin về vụ việc.

Tối 20/10, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Phát hiện sự việc, nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn.

Kèm bài viết là hình ảnh hiện trường nhiều vết máu và người được cho là nữ giáo viên đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Cặp vợ chồng lần lượt qua đời vì ung thư gan, bác sĩ thở dài: "Sát thủ" đã ở trong bếp từ rất lâu
Tags

hành hung

cô giáo

Mạc Đĩnh Chi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

03:29
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại