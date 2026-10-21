Công an Hà Nội bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo ở trường THPT Mạc Đĩnh Chi để phục vụ điều tra.

Ngày 21/10, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo ngay trên bục giảng.

Danh tính nam sinh chưa được công bố.

Vụ việc xảy ra tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài.

Nam sinh đánh giáo viên ngay trên bục giảng.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết Sở đã nắm được thông tin về sự việc xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Trong sáng 21/10, đoàn công tác của Sở sẽ đến trường để nắm bắt tình hình, xác minh các nội dung liên quan và dự kiến ban hành văn bản thông tin về vụ việc.

Tối 20/10, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Phát hiện sự việc, nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn.

Kèm bài viết là hình ảnh hiện trường nhiều vết máu và người được cho là nữ giáo viên đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.