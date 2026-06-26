Bắt giữ Lê Nguyễn Bích Huyền SN 2009 và 3 thanh niên

Lê Nguyễn Bích Huyền cùng 3 thanh niên đã lên kế hoạch, giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone 12 Pro Max tại cửa hàng T.B.

Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh ngày 25/6/2026 cho biết mới đây đã truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng từ tỉnh Vĩnh Long sang địa bàn thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/6/2026, tại cửa hàng điện thoại T.B thuộc phường Long An, tỉnh Tây Ninh, nhóm đối tượng Nguyễn Long (SN 2009), Nguyễn Phúc Thiên Tường (SN 2007), Tiêu Anh Kiệt (SN 2007) và Lê Nguyễn Bích Huyền (SN 2009) cùng đăng ký thường trú tại tỉnh Vĩnh Long đã lên kế hoạch, giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone 12 Pro Max tại cửa hàng T.B.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, Huyền cầm máy rồi nhanh chóng cùng Kiệt tẩu thoát.

Đối tượng Kiệt và Huyền tại cửa hàng điện thoại - Ảnh: Công an Tây Ninh

Cơ quan công an xác định tài sản bị chiếm đoạt là 01 điện thoại iPhone 12 Pro Max, đã qua sử dụng, trị giá khoảng 8,5 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Long An đã khẩn trương triển khai lực lượng, đến 15 giờ 00 cùng ngày đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.