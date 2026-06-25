Bắt tạm giam môi giới bất động sản Nguyễn Thị Yến 45 tuổi

Cơ quan CSĐT thông báo ai liên quan đến hành vi của bị can Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để giải quyết.

Ngày 25/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trần Thanh Chí (56 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thông tin trên báo Người lao động cho hay, từ đầu tháng 2/2025, Nguyễn Thị Yến làm nghề kinh doanh bất động sản và mua bán heo, quen biết và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên L. ngụ phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình tiếp xúc, Yến tự tạo dựng hình ảnh là cán bộ Công an đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Để tạo lòng tin, Yến thường xuyên mặc quân phục Công an nhân dân, xuất hiện tại nơi ở của ông L. ở phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Người phụ nữ này còn dựng chuyện được lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa nhân dịp 8/3 và giới thiệu có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành.

Ngoài ra, Yến còn sử dụng một tài khoản Zalo giả, tự xưng là lãnh đạo Bộ Công an để nhắn tin với ông L., tạo vỏ bọc là người đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, bí mật.

Tin tưởng những thông tin mà Yến đưa ra, ông L. giữ kín về "thân phận" của người phụ nữ này. Sau đó, Yến nhiều lần lấy lý do đi làm nhiệm vụ để mượn tiền làm kinh phí.

Đến khoảng tháng 5/2025, Yến quen biết Trần Thanh Chí. Chí cũng tự giới thiệu đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, trong khi thực tế là người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch.

Nguyễn Thị Yến (trái) và Trần Thanh Chí - Ảnh: Báo Tây Ninh

Đầu tháng 10/2025, một người đàn ông tên H nhờ Yến can thiệp, tác động để thương lượng với các chủ nợ nhằm giảm hoặc xóa một phần khoản nợ đang vay, với thù lao 3 tỷ đồng. Mặc dù biết rõ bản thân không có khả năng thực hiện nhưng do đang nợ nần nhiều nơi và thấy số tiền quá lớn, Yến vẫn nhận lời. Sau đó, ông H đã chuyển cho Yến tổng số tiền 3 tỷ đồng thông qua các tài khoản trung gian.

Sau đó, Yến thuê Chí thực hiện việc “can thiệp” với giá 280 triệu đồng. Dù không phải cán bộ Công an và không có bất kỳ mối quan hệ nào với lãnh đạo ngành Công an, Chí vẫn đồng ý tham gia để hưởng lợi.

Thông tin trên báo Tây Ninh cho hay, bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 10/2025 đến tháng 01/2026, Yến đã chuyển cho Chí tổng cộng 280 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Chí sử dụng vào mục đích cá nhân. Phần tiền còn lại, Yến dùng để trả nợ và tiêu xài hết.

Khi không nhận được kết quả như được cam kết, ông H nhiều lần yêu cầu Yến hoàn trả tiền nhưng Yến tiếp tục dựng lên nhiều lý do, như: đi công tác, phục vụ Đại hội Đảng...

Đến đầu tháng 6/2026, ông H gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Yến và Chí.

Cơ quan CSĐT thông báo ai là bị hại hoặc liên quan đến hành vi của bị can Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nêu trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 493, Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 02723.989.200 để phối hợp giải quyết.