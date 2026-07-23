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Bắt giam chủ shop online Phạm Thị Huyền SN 1998 sau khi kiểm tra nhà riêng, tịch thu 4 tỷ tiền hàng

Chi Chi
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Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm của Phạm Thị Huyền SN 1998 được xác định là 3 tỷ 955 triệu đồng.

Ngày 22/7/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 01 đối tượng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", thu giữ lượng lớn trang sức giả mạo các nhãn hiệu quốc tế.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phạm Thị Huyền (sinh năm 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) thường xuyên sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook và TikTok để đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CA Bắc Ninh

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tại số nhà 54, đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Huyền đang trực tiếp bày bán 283 sản phẩm trang sức gồm dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K) có in, khắc logo, tên các nhãn hiệu nổi tiếng như HERMÈS, Cartier, CHANEL, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI. Qua kết quả định giá, tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là 3 tỷ 955 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Huyền về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với Phạm Thị Huyền. Ảnh: CA Bắc Ninh

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, "nói không" với hàng giả, hàng nhái và không truy cập, mua bán hay sử dụng các sản phẩm, phần mềm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để tránh các rủi ro pháp lý. Để tránh mua phải hàng giả, người dân có thể lưu ý một số dấu hiệu nhận biết cơ bản như: Giá bán bất thường, logo dại, đường nét thô, vết khắc nông hoặc méo lệch, thiếu giấy kiểm định hoặc giấy kiểm định trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

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