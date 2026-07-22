Bắt 'bà trùm' Huỳnh Ngọc Thúy Như SN 2000 và 48 người trong chuyên án trải rộng nhiều tỉnh thành

Đường dây phạm pháp do Huỳnh Ngọc Thúy Như (SN 2000) cầm đầu, có Hứa Tường Vy (SN 2006) tham gia giúp sức.

Mới đây, từ thông tin về một đối tượng có biệt danh “Ba Giá” nghi mua bán Pod chứa Etomidate trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án đấu tranh theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đồng loạt phá án, bắt giữ Nguyễn Hữu Huân (tức "Ba Giá") cùng vợ là Ngô Thị Kim Chi và nhiều đối tượng liên quan. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an lần lượt bóc gỡ thêm nhiều đường dây cung cấp Pod chứa Etomidate từ Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực tiểu ngạch biên giới An Giang đến các đối tượng quốc tịch nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố.

Đến nay, Phòng PC04 đã làm việc với 49 đối tượng, trong đó có 04 đối tượng người nước ngoài; thu giữ 1.670 đầu Pod chứa Etomidate, 199,1 gam Ketamine và 199,2 gam Methamphetamine, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý toàn bộ các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Hữu Huân (SN: 1998, tức Ba Giá)

Đối tượng Ngô Thị Kim Chi - Vợ của “Ba Giá”

Mở rộng khai thác đối tượng, PC04 tiếp tục bóc gỡ hai nhánh nguồn cung cấp hàng chính cho vợ chồng Huân: Nhánh thứ nhất: Do Huỳnh Ngọc Thúy Như (sinh năm 2000) đứng đầu, với sự hỗ trợ đắc lực của Hứa Tường Vy (sinh năm 2006).

N hánh thứ hai: Do Lê Quốc Duy (sinh năm 1986, quê An Giang) trực tiếp quản lý. Theo hồ sơ điều tra, Lê Quốc Duy lấy nguồn pod chill chứa Etomidate từ Campuchia, vận chuyển qua các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới tỉnh An Giang rồi đưa về TP.HCM giao cho Huân. Thời điểm bắt giữ Duy, công an thu giữ tại chỗ 37 đầu pod chill chứa Etomidate, cùng 199,1 gram Ketamine và 199,2 gram Methamphetamine.

Chưa dừng lại ở đó, quá trình truy xét chuyên sâu của PC04 tiếp tục làm lộ diện một đường dây khác do Han Kiat (quốc tịch Campuchia) cầm đầu. Nhóm này chuyên chịu trách nhiệm cung ứng các loại pod chill chứa ma túy cho nhóm đối tượng là người nước ngoài để tổ chức sử dụng trái phép ngay trên địa bàn TP.HCM.

Đại diện PC04 cho biết, bước đầu đã thu thập đầy đủ căn cứ pháp lý để tiến hành khởi tố các đối tượng này về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ảnh: PC04 Công an TP.HCM