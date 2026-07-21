Một số người đã ném đá cùng chai lọ vào lực lượng cảnh sát.

Ít nhất 15 người đã bị bắt và 7 cảnh sát bị thương sau khi các cuộc đụng độ bùng nổ tại Buenos Aires tiếp sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup.

Hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung quanh khu vực Tượng đài Obelisk ở trung tâm thủ đô của Argentina vào Chủ nhật (19/7) để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Cuộc tụ họp diễn ra tương đối bình yên cho đến khi bạo loạn bùng phát vào khoảng gần nửa đêm, thời điểm một số người vượt qua rào chắn xung quanh tượng đài và ném đá cùng chai lọ vào lực lượng cảnh sát.

Bạo loạn trên phố Buenos Aires (Video: CNA)

Cảnh sát đã bắn hơi cay và dùng vòi phun nước để giải tán đám đông. Báo chí địa phương cho biết đạn cao su cũng được sử dụng khi lực lượng chức năng tiến dọc theo Đại lộ 9 de Julio để dọn dẹp khu vực.

Dịch vụ khẩn cấp Buenos Aires đã sơ cứu cho 25 người trong thời gian diễn ra sự việc, trong đó hai người được chuyển đến bệnh viện. Các chấn thương được ghi nhận bao gồm các vết cắt do chai vỡ, chấn thương vùng mặt và đầu do ẩu đả hoặc té ngã, cùng các trường hợp cấp cứu y tế khác.

Ảnh: The Telegraph

Một người đàn ông được cho là đã bị ai đó chạy qua đám đông đá vào mặt và được những người có mặt tại hiện trường khiêng đi. Chính quyền đã phong tỏa nhiều tuyến đường chính quanh trung tâm thành phố trong lúc cảnh sát kiểm soát tình hình bạo loạn.

Tây Ban Nha giành chiến thắng trong trận chung kết tại East Rutherford, New Jersey, sau khi Ferran Torres ghi bàn ở phút 106 của hiệp phụ. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha có được danh hiệu vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử.

Nguồn: The Telegraph