Báo Hy Lạp: Khẩn! Ông Putin đã phát lệnh – Lộ kịch bản Nga tiến quân trực diện Kiev, tình tiết Wagner gây kinh ngạc

Theo Pronews, Nga cũng đồng thời giăng ra một "bẫy chết người" buộc quân đội Ukraine phải nhanh chóng tháo chạy khỏi Konstantinovka.

Trong bài viết có tiêu đề "Khẩn: Tiến công trực diện vào Kiev! Mệnh lệnh của ông Putin. Phương Tây rúng động: Đó chẳng phải là Wagner sao?", cổng thông tin Pronews (Hy Lạp) cho biết, quân đội Nga đang gia tăng sức ép tại Konstantinovka, trong khi lực lượng Ukraine được cho là phải rút khỏi nhiều vị trí trong thành phố.

Một số nguồn tin thân Nga nhận định đây có thể chỉ là bước mở đầu cho một chiến dịch quy mô lớn hơn.

Cùng thời điểm, Nga tiếp tục tập kích các mục tiêu tại Odessa và khu vực lân cận. Các cảng biển, tuyến đường sắt và đầu mối hậu cần quan trọng bị đặt dưới áp lực ngày càng lớn. Trong các bài bình luận đăng tải gần đây, một số nguồn tin cho rằng Moscow đang muốn siết chặt cả mặt trận quân sự lẫn nền tảng kinh tế của Ukraine.

Quân Ukraine buộc phải rút khỏi Konstantinovka. Ảnh: Forbes

Quân Ukraine tháo chạy khỏi Konstantinovka

Theo Pronews, quân đội Nga đã đẩy lực lượng Ukraine vào một "cái bẫy chết người" tại Konstantinovka. Tác giả bài viết cho rằng các đơn vị Ukraine đang rút khỏi "những gì còn sót lại của thành phố", trong bối cảnh Nga mở thêm một đợt tiến công từ phía bắc Chasov Yar.

Tuy nhiên, chi tiết khiến nhiều người bất ngờ lại nằm ở lực lượng xuất hiện trên chiến trường. Giữa lúc cái tên Wagner tưởng như đã lùi khỏi tâm điểm các bản tin quân sự, Pronews cho biết nhiều cựu thành viên của lực lượng này bất ngờ trở lại, trực tiếp tham gia chiến dịch bao vây Konstantinovka.

"Nga đã bắt đầu một đợt tiến công bao vây mới từ phía bắc Chasov Yar. Nhiều cựu thành viên Wagner tham gia chiến dịch này" - Pronews viết.

Konstantinovka từ lâu được xem là một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donbass. Thành phố này cùng với Slavyansk và Kramatorsk tạo thành một khu vực đô thị liên hoàn, được củng cố trong nhiều năm.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân Nga, Moscow không có ý định lao trực diện vào một "mê cung bê tông" với hệ thống phòng thủ dày đặc. Thay vào đó, quân đội Nga đang tìm cách gây sức ép từ nhiều hướng, buộc lực lượng Ukraine phải phân tán và rút khỏi những vị trí bất lợi.

Chuyên gia quân sự, đại tá về hưu Anatoly Matviychuk nhận định: "Đây là khu vực đô thị hóa khá cao, có các mỏ và hệ thống đường ngầm mà quân đội Ukraine có thể sử dụng để phòng thủ. Các trận đánh sẽ rất khốc liệt".

Một số chuyên gia Nga cho rằng quân đội nước này đang tiến gần hơn tới Konstantinovka. Nếu thành phố bị kiểm soát, Nga có thể chuyển trọng tâm sang Slavyansk và Kramatorsk.

Tuy nhiên, diễn biến trên thực địa vẫn cần được theo dõi thêm. Các nhận định về việc Ukraine đã mất phần lớn Konstantinovka hiện chủ yếu xuất phát từ các nguồn tin thân Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: aljazeera

Ông Putin phát lệnh

Trong khi giao tranh tiếp diễn tại Donbass, nhà bình luận chính trị Trung Quốc Lý Kiến cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra phản ứng cứng rắn sau bức thư về hòa bình của ông Volodymyr Zelensky.

Theo nhà bình luận này, ông Putin đã ra mệnh lệnh "chiến đấu đến cùng", trong bối cảnh quân đội Nga gia tăng tốc độ tiến công.

"Moscow quyết tâm chiến đấu đến cùng, trong khi quân đội Ukraine rõ ràng không đủ khả năng xoay chuyển cục diện trên chiến trường" - ông Lý Kiến nhận định.

Mệnh lệnh được đề cập trong bài bình luận không chỉ gắn với mặt trận Konstantinovka. Đài TST (Nga) cho rằng Moscow đang đồng thời gia tăng sức ép đối với Odessa, thành phố cảng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của Ukraine.

Bài viết của TST đặt vấn đề: Trong khi Iran tìm cách siết chặt eo biển Hormuz, Nga cũng đang muốn cô lập Odessa bằng các cuộc tập kích liên tiếp nhằm vào ba đầu mối cảng biển chủ chốt.

Theo nguồn tin này, lượng quặng sắt và hơn 90% nông sản xuất khẩu của Ukraine được vận chuyển qua cụm cảng Odessa. Các đòn đánh được cho là tập trung vào kho trung chuyển ngũ cốc, dầu hướng dương, bể chứa, cầu cảng, đường sắt và thiết bị bốc dỡ.

"Nếu một nhà máy lọc dầu riêng lẻ bị hư hại, kinh tế Nga chỉ mất đi một phần năng lực sản xuất. Nhưng nếu các cảng Odessa liên tục gặp vấn đề, Ukraine có nguy cơ mất kênh thu ngoại tệ xuất khẩu chủ yếu" - kênh tin tức Ukraine "Spletnitsa" nhận định.

Theo bài viết, các đội sửa chữa tại Odessa đang phải hoạt động liên tục nhưng không thể khắc phục hoàn toàn hạ tầng bị hư hại. Nếu tình trạng này kéo dài, hàng hóa có thể ùn tắc, chi phí vận chuyển tăng cao và nguồn thu ngoại tệ của Ukraine chịu ảnh hưởng đáng kể.

TST cũng đề cập tới hai cây cầu tại Zatoka và Mayaky, coi đây là những tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực phía tây tỉnh Odessa với phần còn lại của Ukraine và Romania.

Tác giả bài bình luận cho rằng việc siết chặt Odessa có thể khiến khu vực này rơi vào trạng thái gần như bị cô lập. Tuy nhiên, đây vẫn là quan điểm của một nguồn tin Nga, không phải thông báo chính thức về kế hoạch quân sự của Moscow.

Chiến trường Ukraine đang ngày càng khốc liệt. Ảnh: INETNEWS

Phương Tây báo động kịch bản Nga tiến quân trực diện Kiev

Sau Konstantinovka, câu hỏi được một số nguồn tin đặt ra là: mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga sẽ nằm ở đâu?

Pronews dẫn nhận định cho rằng Kiev có thể trở thành mục tiêu của một chiến dịch lớn hơn. Tác giả bài viết thậm chí sử dụng cụm từ "tiến công trực diện vào Kiev".

"Sau Konstantinovka, mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga là Kiev" - bài viết nhận định.

Một số tài khoản phương Tây được Pronews dẫn lại cho rằng giữa Konstantinovka và Kiev không còn nhiều tuyến phòng thủ đô thị lớn. Tuy nhiên, việc Nga đồng thời gia tăng sức ép tại Donbass, tập kích hạ tầng Odessa và nhắm tới các đầu mối hậu cần quan trọng khiến nhiều nguồn tin phương Tây lo ngại.

Theo các bài bình luận thân Nga, Konstantinovka có thể là điểm khởi đầu của một giai đoạn mới: trước hết là mở rộng kiểm soát tại Donbass, sau đó gây sức ép mạnh hơn lên các thành phố lớn và tuyến hậu cần chiến lược.

Kịch bản quân đội Nga tiến công trực diện vào Kiev hiện vẫn chỉ là nhận định của một số nguồn tin và nhà bình luận. Chưa có thông tin xác nhận Moscow đã công bố một chiến dịch như vậy.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang, những diễn biến tại Konstantinovka và Odessa đang được theo dõi sát sao. Nếu hai khu vực này tiếp tục chịu sức ép, cục diện trên chiến trường Ukraine có thể bước vào một giai đoạn căng thẳng hơn.