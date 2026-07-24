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Bảo hiểm xã hội thông báo quan trọng tới người dân cả nước

Huỳnh Duy
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Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát đi thông báo liên quan đến ứng dụng VssID mà người dùng cần đặc biệt lưu ý.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về một ứng dụng giả mạo mang tên "VssID.apk" có chứa mã độc, được các đối tượng lừa đảo sử dụng để chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Các đối tượng giả danh cán bộ Bảo hiểm Xã hội gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân cần cập nhật thông tin, cài đặt phiên bản VssID mới để tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng gửi đường link hoặc tệp cài đặt có tên "VssID.apk" để dụ người dân tải về điện thoại. Đây thực chất là một ứng dụng giả mạo chứa mã độc.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân cẩn trọng khi cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VssID từ các nguồn không chính thống. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh)

Khi được cài đặt, ứng dụng sẽ yêu cầu cấp nhiều quyền truy cập như tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và các dữ liệu trên thiết bị. Từ đó, mã độc có thể đánh cắp mã OTP, theo dõi thao tác của người dùng, thậm chí chiếm quyền điều khiển điện thoại để thực hiện các giao dịch chuyển tiền, gây thiệt hại về tài sản.

Trước tình trạng trên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link tải ứng dụng VssID hoặc yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng thông qua tin nhắn, mạng xã hội hay các nền tảng trực tuyến khác.

Cơ quan này khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Bảo hiểm Xã hội hướng dẫn cài đặt ứng dụng hoặc cập nhật thông tin. Khi nhận được những yêu cầu bất thường, người dân nên chủ động liên hệ cơ quan Bảo hiểm Xã hội địa phương hoặc tổng đài chính thức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để xác minh.

Bên cạnh đó, người dân chỉ nên tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thống như App Store hoặc Google Play, đồng thời kiểm tra kỹ đơn vị phát hành trước khi cài đặt.

Tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, không tải và cài đặt các tệp có đuôi .APK từ nguồn không rõ xuất xứ nhằm tránh nguy cơ bị cài mã độc, mất quyền kiểm soát thiết bị và bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

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