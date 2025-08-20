BÁO ĐỘNG! 4 thực phẩm ăn càng nhiều xương càng nhanh RỖNG, âm thầm "hút cạn" canxi trong cơ thể

Nói về chế độ ăn uống không tốt cho xương, hầu hết mọi người đều cho rằng do thiếu canxi hoặc vitamin D. Nhưng thực tế là có những người chú ý bổ sung canxi, ăn thực phẩm giàu canxi và vitamin D, tắm nắng hàng ngày nhưng vẫn bị thiếu canxi. Đó là bởi vì cơ thể hấp thụ bao nhiêu canxi và làm thế nào để giữ lại canxi quan trọng hơn là bạn nạp vào bao nhiêu canxi.

Không phải ai cũng biết rằng, có những loại thực phẩm có thể ảnh hưởng xấu tới quá trình tổng hợp và hấp thụ, sử dụng canxi của cơ thể. Nếu cứ ăn thường xuyên hoặc ăn quá nhiều sẽ dẫn tới ức chế cơ thể hấp thụ canxi, giảm mật độ khoáng xương, làm xương yếu và “rỗng” nhanh hơn. Đặc biệt là 4 cái tên được nhắc tới dưới đây:

1. Thịt đỏ

Thịt đỏ như bò, cừu, lợn cung cấp nhiều protein, sắt và vitamin B12 nhưng nếu ăn quá nhiều lại làm tăng viêm trong cơ thể, gây mất canxi từ xương. Các nghiên cứu cho thấy người tiêu thụ lượng lớn thịt đỏ thường có mật độ xương thấp hơn so với người ăn nhiều thực vật.

Theo tiến sĩ Dina Khader (New York, Mỹ), thói quen ăn nhiều thịt đỏ lâu dài có thể khiến canxi “bị rút” ra khỏi xương, làm xương giòn và dễ loãng. "Người bình thường cũng không nên lạm dụng, tốt nhất giới hạn dưới 3 lần/tuần và mỗi khẩu phần khoảng 100-150g. Với người đã có vấn đề về xương, lượng này càng cần cắt giảm xuống tối đa 2 lần/tuần" - bà nói.

2. Thực phẩm nhiều muối

Một trong những kiểu ăn uống "phá xương" nhanh nhất đó là ăn thừa muối. Ăn thực phẩm nhiều muối dẫn tới cơ thể quá tải natri và mất dần canxi, ảnh hưởng tới quá trình hấp thụ canxi thông thường. Tiến sĩ Felicia Cosman - bác sĩ Nội tiết, Đại học Columbia (Mỹ) cho biết: “Muối có thể gây bài tiết canxi quá mức qua thận”.

Thực phẩm mặn không cung cấp canxi, vitamin D hay kali cho xương mà ngược lại còn làm tăng đào thải canxi qua nước tiểu, giảm mật độ khoáng của xương. Do đó, tiến sĩ Cosman khuyến nghị hạn chế muối dưới 2.300mg/ngày, tránh khoai tây chiên, pizza, súp đóng hộp và đồ ăn nhanh nhiều natri.

4. Một số loại đồ uống

Đồ uống có đường tinh luyện, đặc biệt soda và nước ngọt đóng chai, chứa axit photphoric cản trở hấp thụ canxi, gây mất cân bằng canxi - phốt pho, làm giảm mật độ xương.

Nghiên cứu trên hơn 73.000 phụ nữ sau mãn kinh (Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, 2014) cho thấy uống nhiều soda làm tăng nguy cơ gãy xương hông. Tiến sĩ Cosman cảnh báo: “Uống 7 lon nước ngọt có ga trở lên mỗi tuần liên quan tới giảm mật độ xương”. Trong khi đó, Tiến sĩ Khader nhấn mạnh caffeine cũng làm giảm canxi và sức mạnh của xương.

Thực tế, tiêu thụ 100mg caffeine có thể khiến mất khoảng 6mg canxi. Nghiên cứu trên European Journal of Clinical Nutrition (2016) cho thấy phụ nữ sau mãn kinh uống nhiều đồ ngọt chứa caffeine càng dễ loãng xương. Vì vậy, nên chọn cà phê, trà không caffeine và hạn chế đồ uống nhiều đường.

Ngoài ra, rượu bia cũng “tàn phá” xương. Theo Tiến sĩ Khader, uống nhiều rượu làm giảm khối lượng xương, tăng nguy cơ gãy và chậm liền xương. Tổ chức Loãng xương Quốc gia Mỹ khuyến nghị chỉ nên uống tối đa 2-3 ly/ngày.

4. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội, thịt hộp thường chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và nitrit. Đây là những chất có thể gây viêm, ảnh hưởng trực tiếp đến mật độ xương. Nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy chế độ ăn giàu thịt chế biến sẵn liên quan đến nguy cơ loãng xương và gãy xương cao hơn.

Tiến sĩ Felicia Cosman giải thích: “Thịt chế biến sẵn thường đi kèm lượng natri và phụ gia cao, khiến canxi bị đào thải nhiều hơn qua nước tiểu, từ đó làm suy yếu xương”.

Mặc dù tiện lợi và giàu protein, nhưng nếu ăn thường xuyên, nhóm thực phẩm này có thể làm xương lão hóa sớm. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng hạn chế trong bữa ăn, ưu tiên thịt tươi và nguồn protein thực vật như đậu, hạt, để giảm nguy cơ loãng xương lâu dài.