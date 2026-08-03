Chuyên gia khí tượng Mỹ cho biết, độ tin cậy về đường đi và cường độ chính xác của bão Dolphin trong vài ngày tới chỉ ở mức trung bình.

Một cơn bão cực mạnh đang cuốn qua Thái Bình Dương và dự báo nhắm thẳng vào lãnh thổ Nhật Bản.

Bão Dolphin - hay còn gọi là bão số 13 theo cách đánh số của Nhật - đã tăng cấp với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến giới khí tượng quốc tế phải liên tục cập nhật cảnh báo trong suốt tuần qua.

Một số nhà khí tượng học cho rằng bão Dolphin có thể sánh ngang hoặc vượt qua cường độ của những cơn bão mạnh nhất được ghi nhận trong năm 2026 tính cho đến nay, với chiều cao sóng cực đại đã được đo khoảng 10,6 mét.

Bão Dolphin đang khiến giới khí tượng quốc tế bỏ ngỏ điểm đến cuối cùng

International Business Times (Singapore) cho biết, bão Dolphin mạnh lên nhanh bất thường, trở thành cơn bão nhiệt đới phát triển nhanh nhất ở lưu vực Tây Thái Bình Dương kể từ cơn bão Noru năm 2022.

Cơn bão đã chuyển từ cường độ bão nhiệt đới lên cường độ siêu bão Cấp 5 (265km/giờ, cấp cao nhất theo thang Saffir-Simpson) chỉ trong vài ngày nhờ những điều kiện thuận lợi như ước biển ấm bất thường (31 độ C, cao hơn trung bình 1-3 độ C), ít bị đứt gió cản trở, di chuyển với tốc độ vừa phải.

Bão Dolphin đạt cường độ siêu bão với sức gió duy trì gần 265km/giờ, trở thành cơn bão thứ ba đạt cường độ đó trong mùa bão năm 2026. Nguồn: CIRA

Ngoài ra, vệ tinh ghi nhận Dolphin có mắt bão rõ nét, được bao quanh bởi các khối mây đối lưu phát triển mạnh. Đây là dấu hiệu của một hệ thống bão được tổ chức tốt, hiệu suất chuyển hóa năng lượng cao.

Những điều này khiến giới khí tuợng quốc tế lo lắng, bỏ ngỏ điểm đến cuối cùng của Dolphin.

Dù được dự báo suy yếu dần khi tiến gần Nhật Bản, nhưng với nền nhiệt biển cao dọc đường đi, khả năng Dolphin duy trì sức mạnh "vượt dự báo" khi áp sát Okinawa vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Mỹ trước đó cho biết, các nhà khí tượng học cảnh báo rằng đường đi cuối cùng của nó hướng về Nhật Bản vẫn chưa chắc chắn, ngay cả khi các mô hình dự báo ban đầu chỉ ra hướng chung đó.

Ảnh mây vệ tinh của bão Dolphin. Nguồn: Zoom Earth

Theo JTWC, hiện tại, độ tin cậy về đường đi và cường độ chính xác của bão Dolphin trong vài ngày tới chỉ ở mức trung bình. Điểm đến cuối cùng của cơn bão vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Theo báo cáo từ Stars and Stripes, đơn vị theo dõi bão cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương, mô hình dự báo mới nhất cho thấy Okinawa hoặc tây nam Nhật Bản có thể nằm trong đường đi của bão Dolphin, với khả năng đảo này sẽ bị ảnh hưởng vào giữa đến cuối tuần tới.

Sức mạnh bão Dolphin mới nhất

Theo thông tin dự báo thời tiết do Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) công bố lúc 9 giờ ngày 3/8/2026, bão Dolphin đã đi qua đảo Minami-Torishima và đang di chuyển về hướng tây bắc với tốc độ 20 km/giờ.

JMA đã phân loại Dolphin là "Cơn bão Rất mạnh - Strong Typhoon" với áp suất khí quyển trung tâm là 949 hectopascal, sức gió 185km/giờ, gió giật mạnh 216 km/giờ, tính đến ngày 3/8.

Zoom Earth dự báo vào chiều tối ngày 3/8 đến ngày 8/8, bão Dolphin sẽ duy trì sức mạnh ở mức Bão mạnh - Typhoon (yếu hơn so với Strong Typhoon).

Dự báo bão sẽ tiến gần đến quần đảo Ogasawara vào sáng ngày 4/8. Nguồn: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA)

Dự báo đường đi và tác động của bão Dolphin

Bão Dolphin dự kiến sẽ duy trì cường độ rất mạnh cho đến khoảng ngày 6/8. Hệ thống này sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây, đi qua quần đảo Ogasawara vào ngày 4/8, và dự báo sẽ tiến gần vùng biển gần Amami Oshima và Okinawa vào khoảng ngày 7/8.

Mưa lớn, gió mạnh, sóng cao và các tác động khác có thể xảy ra từ quần đảo Ogasawara qua Kyushu và quần đảo Nansei.

Ngoài ra, không khí ẩm bao quanh cơn bão và các dải mưa bên ngoài của nó có thể dẫn đến mưa trên diện rộng ở các khu vực từ Kyushu đến phía Thái Bình Dương của vùng Kanto, miền bắc Đài Loan (Trung Quốc) và bờ biển phía đông Trung Quốc.

Tham khảo: Japan News, Weather News, IB Times







