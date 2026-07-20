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Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 7/2026

Phan Hoàng/VTC News
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Cập nhật bảng giá xe Vision tháng 7/2026, bao gồm đầy đủ các phiên bản đang được phân phối chính hãng.

Honda Vision gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung và mang phong cách thể thao, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng Việt. Không chỉ sở hữu ngoại hình hiện đại, mẫu xe này còn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kết hợp giữa analog và màn hình LCD, khóa thông minh Smart Key cùng cổng sạc USB bố trí trong hộc chứa đồ phía trước.

Về khả năng vận hành, Honda Vision sử dụng động cơ eSP xy-lanh đơn dung tích 109,5cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI giúp tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ được Honda công bố ở mức 1,82 lít/100 km.

Bên cạnh đó, Vision còn sở hữu công nghệ Idling Stop giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ khi dừng xe trong thời gian ngắn. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau mang lại sự ổn định khi vận hành. Xe sử dụng bộ vành đúc, kết hợp phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát an toàn trong quá trình di chuyển.

Theo khảo sát tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD), giá bán Honda Vision trong tháng 7/2026 đang có chiều hướng giảm so với những tháng trước. Thay vì thường xuyên cao hơn giá đề xuất, một số phiên bản hiện được bán ra với mức giá thấp hơn niêm yết của hãng.

Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 7/2026

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá đại lý (VNĐ)
Vision Thể thao 36.808.363 35.990.000
Vision Đặc biệt 34.550.182 33.790.000
Vision Cao cấp 33.175.637 32.790.000
Vision Tiêu chuẩn 31.506.545 31.990.000

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT và chỉ mang tính chất tham khảo

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