Ban ngày cứu người, ban đêm “đốt cháy” phòng gym: Cuộc sống hai nhịp của nữ bác sĩ GenZ

Hai không gian tưởng chừng đối lập: bệnh viện và phòng tập – lại cùng tồn tại trong nhịp sống đều đặn của bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ánh (SN 2000). Không chỉ tận tụy với nghề Y, cô còn khiến nhiều người chú ý bởi lối sống đa sắc và lựa chọn bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc dành cho một bác sĩ trẻ.

Từ áp lực giảng đường đến bước ngoặt mang tên gym

Sinh ra và lớn lên tại Ninh Bình, Minh Ánh hiện là bác sĩ khoa Nội tại một bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đã được cô nuôi dưỡng từ những năm học cấp ba. Với cô, hạnh phúc giản dị nhất là được góp phần giúp người khác khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Thế nhưng, con đường đến với nghề Y chưa bao giờ bằng phẳng. Từ năm thứ hai đại học, áp lực thi cử và khối lượng kiến thức dày đặc khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Sức khỏe giảm sút, cơ thể mệt mỏi, tinh thần cô nhiều lúc chùng xuống.

Năm 2019, Minh Ánh tìm đến gym như một cách giải tỏa stress. Ban đầu chỉ là những buổi tập đơn giản để cải thiện thể lực, nhưng càng tập, cô càng nhận ra sự thay đổi rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể khỏe lên, đầu óc minh mẫn hơn, và quan trọng nhất, cô tìm lại được sự cân bằng trong guồng quay học tập.

Ảnh BSCC.

Từ một sinh viên Y khoa với thể trạng uể oải, Minh Ánh dần bén duyên với công việc huấn luyện viên gym cá nhân. Sự hiểu biết về giải phẫu, sinh lý học và dinh dưỡng giúp cô xây dựng giáo án tập luyện bài bản, khoa học cho học viên. Sau đó, cô tiếp tục thử sức ở lĩnh vực mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Một ngày “hai vai” và kỷ luật thép

Lịch trình của nữ bác sĩ GenZ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Một ngày của cô bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 17h tại bệnh viện. Sau giờ làm, Minh Ánh dành khoảng 45 phút đến 1 tiếng để tự tập luyện, rồi tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho các học viên.

Cuối tuần khi nhiều người chọn nghỉ ngơi cô lại bận rộn với các buổi chụp hình hoặc quay nội dung. Dù tham gia nhiều lĩnh vực, Minh Ánh luôn khẳng định rõ ràng thứ tự ưu tiên: “Bác sĩ vẫn là công việc hàng đầu. Các hoạt động sáng tạo nội dung hay làm mẫu ảnh luôn được mình sắp xếp sau, nhưng đã làm thì phải nghiêm túc”.

Để duy trì nhịp sống ấy, cô đặt ra cho mình nguyên tắc kỷ luật cao: ngủ đủ, ăn uống khoa học, quản lý thời gian chặt chẽ. Với cô, thể lực tốt không chỉ giúp cô tự tin hơn trước ống kính, mà còn là điều kiện cần để có đủ năng lượng cho những ca trực dài.

Bác sĩ Minh Ánh tại phòng tập (ảnh bscc).

Khi định kiến không còn là rào cản

Sự đa năng của Minh Ánh không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ. Khi những hình ảnh khỏe khoắn của cô xuất hiện trên mạng xã hội, không ít ý kiến trái chiều cho rằng một bác sĩ không nên “khoe hình thể” hay làm mẫu ảnh.

Trước những bình luận ấy, cô chọn cách đối diện nhẹ nhàng. “Mình không thể thay đổi định kiến của tất cả mọi người. Thay vì giải thích, mình tập trung lan tỏa năng lượng tích cực đến những người cùng tần số”, Minh Ánh chia sẻ.

Với cô, kiến thức y khoa giúp bản thân hiểu rõ cơ thể, tập luyện an toàn và hiệu quả hơn. Ngược lại, việc duy trì thể chất tốt lại giúp cô có thêm sức bền cho công việc chuyên môn. Hai thế giới tưởng chừng khác biệt thực chất bổ trợ cho nhau.

Trong hành trình đó, Minh Ánh luôn có chồng - anh Mai Tuấn Anh - đồng hành phía sau. Không chỉ là người bạn đời, anh còn hỗ trợ cô trong các dự án cá nhân, từ quản lý công việc đến ghi lại những bộ ảnh kỷ niệm. Đầu năm 2025, cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới xuyên Việt kéo dài suốt một tháng, lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ.

Giấc mơ kết nối sức khỏe và thể hình

Bác sĩ Minh Ánh làm người mẫu ảnh (ảnh bscc).

Tiết lộ về dự định tương lai, Minh Ánh cho biết cô và chồng đang ấp ủ kế hoạch mở một phòng gym kết hợp tư vấn sức khỏe. Mô hình này sẽ dựa trên nền tảng kiến thức y khoa để xây dựng lộ trình tập luyện cá nhân hóa, giúp học viên không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình.

Với Minh Ánh, làm bác sĩ không đồng nghĩa với việc phải đóng khung bản thân trong một hình mẫu cố định. Cô tin rằng phụ nữ hiện đại có thể sống nhiều vai trò, miễn là giữ được sự nghiêm túc và trách nhiệm trong mỗi lựa chọn.

“Nếu hành trình ấy có chút mỏi mệt, hãy tìm cho mình một người bạn đồng hành tin tưởng. Sống nhiều cuộc đời trong một kiếp người là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất”, nữ bác sĩ nhắn gửi.

Giữa những định kiến còn tồn tại, hình ảnh cô gái trẻ ban ngày cứu người, ban đêm miệt mài với đam mê riêng có lẽ là một minh chứng rằng: khi đủ bản lĩnh và kỷ luật, con người có thể tự viết nên phiên bản đa chiều của chính mình.