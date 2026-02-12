Chuyên gia tâm lý: Nhiều người cố “trình diễn” một cái Tết hoàn hảo

Trước quan điểm “Tết là để vui, không phải để hoàn hảo”, ThS. Hoàng Quốc Lân cho rằng tư duy này có thể giúp giảm áp lực đáng kể – nếu được hiểu đúng.

Theo ThS. Hoàng Quốc Lân, gánh nặng lớn nhất của Tết đến từ việc nhiều người cố “trình diễn” một cái Tết hoàn hảo: nhà cửa phải sạch bóng, mâm cỗ phải đủ đầy, con cái phải thành đạt, bản thân lúc nào cũng vui tươi.

Trong tâm lý học, khi kỳ vọng đặt ra quá cao mà thực tế không tương xứng, não bộ dễ rơi vào trạng thái thất vọng, bực bội, dễ cáu gắt và so sánh bản thân với người khác.

“Nếu chúng ta hạ kỳ vọng xuống, tập trung vào trải nghiệm thay vì chuẩn mực, não sẽ ở trạng thái thư giãn và tự nhiên hơn”, vị chuyên gia tâm lý phân tích.

Nhiều người cố “trình diễn” một cái Tết hoàn hảo (Ảnh minh họa).

"Tết là để vui" nghĩa là cho phép bản thân được nghỉ ngơi, được sai sót một chút. Bữa cơm không cần cầu kỳ tuyệt đối, nhà cửa không cần hoàn hảo đến từng hạt bụi, và việc chưa đạt được một mục tiêu nào đó cũng không làm Tết mất đi ý nghĩa.

Sống theo giá trị của mình

Theo ThS. Hoàng Quốc Lân, điều cốt lõi để đón Tết một cách tự nhiên, không gồng mình, không so sánh, là mỗi người cần hiểu rõ mình đang sống vì điều gì.

“Khi bạn rõ ràng về giá trị của bản thân như sức khỏe, sự bình yên hay tính độc lập thì những tiếng ồn bên ngoài sẽ nhẹ đi”, ThS. Hoàng Quốc Lân nói.

Khi đó, việc người khác khoe thành tích, hỏi han hay so sánh cũng không dễ làm ta dao động, bởi ta không lấy thước đo của họ làm chuẩn cho mình.

Ông cũng lưu ý rằng nhiều áp lực Tết xuất phát từ việc nhìn vào cuộc sống của người khác – đặc biệt trên mạng xã hội – rồi tự kết luận mình kém hơn. Trong khi thực tế, ai cũng có những phần khó khăn họ không chia sẻ.

“Tết không phải là cuộc thi thành công. Không ai chấm điểm bạn xem năm nay đạt bao nhiêu thành tựu”, vị chuyên gia nhấn mạnh. Tết là dịp để nghỉ ngơi, trở về với gia đình và hồi phục năng lượng.

Trở về với gia đình và với chính mình

Gửi lời khuyên cho những người mong muốn một cái Tết an yên, nhẹ nhàng và đúng nghĩa “trở về”, ThS. Hoàng Quốc Lân cho rằng mọi người hãy bắt đầu bằng việc đối xử tốt với chính mình.

Đừng ép bản thân phải xuất hiện hoàn hảo trong mắt họ hàng. Đừng cố tham dự mọi buổi gặp mặt nếu đã quá tải. Đừng ôm hết việc nhà chỉ để được khen là “vợ đảm”, “con ngoan”.

“Mỗi người có quyền được nghỉ, được thư giãn, được từ chối một cách lịch sự khi cảm thấy quá tải”, ThS. Hoàng Quốc Lân nói.

Hãy giữ những kết nối khiến bạn thấy thoải mái, thay vì những mối quan hệ làm mình kiệt sức. Một cuộc trò chuyện với người thấu hiểu, một buổi cà phê nhẹ với bạn thân, thậm chí vài phút yên tĩnh buổi sáng cũng đủ giúp tinh thần được “reset”.

Tết là dịp để trở về, không chỉ về với gia đình mà còn với chính mình. Thay vì cố trở thành phiên bản mà người khác mong đợi, mỗi người có thể bước vào năm mới với trạng thái đơn giản, nhẹ nhàng và chân thật nhất, vị chuyên gia tâm lý nhắn nhủ.