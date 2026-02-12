Gần 1 thập kỷ sống trong nước mắt, người phụ nữ tuổi Ngọ đã có cái Tết trọn vẹn đầu tiên

Sau gần một thập kỷ mòn mỏi chờ đợi, vợ chồng chị Ngọ cuối cùng đã được đón Tết bên đứa con mà họ hằng mong ước.

Hành trình 8 năm đầy nước mắt

Trong căn nhà nhỏ, tiếng trẻ thơ khóc cười xen lẫn tiếng soạn sửa Tết. Với vợ chồng chị Ngọ, đó không chỉ là niềm hạnh phúc làm cha mẹ, mà còn là cái kết viên mãn cho một hành trình dài đầy nước mắt, hy vọng và cả những lần tưởng chừng phải dừng lại.

Kết hôn năm 2017, hai vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống với nhiều chật vật. Anh chị cùng làm công nhân, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Nhưng điều khiến anh chị day dứt nhất không phải chuyện cơm áo, mà là mong ước có một đứa con. Những năm đầu hôn nhân trôi qua trong chờ đợi. Tin vui chưa đến, còn những lời hỏi han xung quanh ngày một nhiều. Những câu hỏi tưởng chừng vô tình dần trở thành áp lực vô hình đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ.

Anh chị tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thăm khám. Kết quả cho thấy anh Nho bị tinh trùng yếu, khiến khả năng thụ thai tự nhiên gặp nhiều khó khăn. Thời điểm ấy, bác sĩ tư vấn có thể tiếp tục theo dõi thêm. Nhưng năm tháng trôi qua, hy vọng vẫn lặng im.

Vợ chồng chị Ngọ và con gái.

Kinh tế eo hẹp khiến quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trở thành bài toán khó đối với anh chị. Với một gia đình công nhân, mỗi chu kỳ điều trị là một khoản chi phí lớn. Anh chị từng thử đủ cách: uống thuốc nam, thuốc bắc, đi khám nhiều nơi, thậm chí vào tận TP.HCM với mong muốn “còn nước còn tát”. Song mọi nỗ lực vẫn chưa đem lại kết quả.

Đến năm 2022, sau khi tích góp và vay mượn thêm người thân, bạn bè, hành trình IVF đầu tiên mới chính thức bắt đầu. “Lúc đó chỉ nghĩ, dù có nợ cũng phải cố, vì đây là cơ hội để có con”, chị Ngọ nhớ lại.

Từ tháng 6/2022, cuộc sống của anh chị gắn với những chuyến xe lên Hà Nội, những lần siêu âm, xét nghiệm và chờ đợi kết quả chuyển phôi. Trong giai đoạn 2022–2023, chị Ngọ trải qua sáu lần chuyển phôi liên tiếp. Có lần đậu thai nhưng không giữ được, có lần thai sinh hóa, có lần không thành công. Mỗi lần hy vọng được thắp lên rồi lại lặng lẽ tắt.

Không chỉ vậy, chị còn phải trải qua nhiều can thiệp như xử lý ứ dịch vòi tử cung, cắt polyp, cắt vách ngăn buồng tử cung. Những cuộc phẫu thuật ấy không chỉ là thử thách về thể chất mà còn là những cú va đập lớn về tinh thần đối với người phụ nữ mong con từng ngày.

Sau nhiều lần thất bại, hết phôi, chi phí điều trị trở thành gánh nặng. Nợ nần chồng chất, áp lực tâm lý bủa vây, đã có lúc hai vợ chồng nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng may mắn mỉm cười khi anh chị là một trong 10 gia đình nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí IVF năm 2024. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về tài chính mà còn là điểm tựa tinh thần để họ tiếp tục nuôi hy vọng.

Tháng 7/2024, hành trình IVF lần hai bắt đầu. Tháng 9/2024, lần chuyển phôi thứ 7 mang lại kết quả mang thai, cả gia đình vỡ òa. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài đến tuần thứ 7 thì thai ngừng phát triển. Nỗi đau thêm một lần thử thách ý chí của đôi vợ chồng.

Không bỏ cuộc, tháng 3/2025, chị Ngọ bước vào lần chuyển phôi thứ 8. Lần này, phép màu đã ở lại. Thai kỳ vẫn nhiều trắc trở với những lần ra máu, tiểu đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật cao. Mỗi mốc siêu âm, mỗi nhịp tim thai vang lên trên màn hình đều khiến anh chị nín thở rồi vỡ òa trong hạnh phúc.

Tháng 11/2025, bé Trần Ngọc Diệu Anh chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình gần một thập kỷ bằng cái kết mà anh chị đã mong ngóng suốt bao năm.

Cái Tết trọn vẹn đầu tiên

Tết Nguyên đán năm nay đến với gia đình chị Ngọ theo một cách rất khác. Không còn là những cái Tết lặng lẽ chờ mong, mà là mùa xuân đầu tiên có con trong vòng tay. Mâm cơm Tết vẫn giản dị như bao năm, nhưng ấm áp hơn bao giờ hết khi có thêm một thành viên bé nhỏ.

Với chị Ngọ, những mùa xuân trước là mùa của chờ đợi. Còn năm nay là mùa xuân của sự trọn vẹn. Với anh Nho, hành trình làm cha bắt đầu từ những chuyến xe đưa vợ đi khám, những đêm trắng lo âu và những lần nắm chặt tay nhau giữa phòng chờ bệnh viện.

Sau 8 năm, chặng đường tìm con đã khép lại, nhưng hành trình làm cha mẹ chỉ vừa mở ra. Khi pháo hoa giao thừa rực sáng, gia đình nhỏ ấy sẽ quây quần bên nhau, đón mùa xuân đầu tiên có tiếng khóc trẻ thơ. Sau gần một thập kỷ chờ đợi, họ đã có một mùa xuân thật sự của riêng mình – mùa xuân có bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay cha mẹ và những giấc mơ mới được ươm mầm từ yêu thương và niềm tin.