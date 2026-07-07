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Bạn gái Ronaldo tặng quà vợ Messi

Ngọc Ánh
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Vợ của Lionel Messi và hôn thê của Cristiano Ronaldo gây bất ngờ bởi màn tương tác trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Vợ của siêu sao Lionel Messi vừa gây chú ý với màn tương tác hiếm hoi trên mạng xã hội cùng Georgina Rodriguez - bạn đời của Cristiano Ronaldo. Hôm 6/7, Antonela Roccuzzo chia sẻ trên Instagram hình ảnh hộp quà được Georgina Rodriguez gửi tặng.

Trong chiếc hộp có nhiều sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu thời trang Mimoa do Georgina Rodriguez sáng lập. Roccuzzo gửi lời cảm ơn "Cảm ơn bạn rất nhiều. Mọi thứ đều rất đẹp. Chúc bạn gặt hái thật nhiều thành công".

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Antonela Roccuzzo khoe hộp quà do Georgina Rodriguez gửi tặng.

Hộp quà được gửi kèm bức thư về sự tự tin và giá trị của người phụ nữ: Trong đó, thương hiệu của Georgina Rodriguez nhấn mạnh việc phụ nữ ngừng cạnh tranh, hướng tới sự xa xỉ đích thực là cảm thấy thoải mái với chính cơ thể mình.

Sau khi Antonela Roccuzzo đăng hình cảm ơn, Rodriguez cũng chia sẻ lại bài đăng này trên tài khoản cá nhân.

Dù Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nhiều lần thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, cộng đồng người hâm mộ của hai siêu sao vẫn thường xuyên xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt.

Trong khi đó, Antonela Roccuzzo và Georgina Rodriguez - những người có sức ảnh hưởng - gây bất ngờ bởi màn tương tác trên mạng xã hội.

Tờ Marca động thái của Antonela Roccuzzo và Georgina Rodriguez thu hút toàn bộ sự chú ý của truyền thông, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của cả hai, đồng thời cho thấy hai gia đình Ronaldo và Messi khá hòa thuận, không có hiềm khích như nhiều người lầm tưởng.

Georgina Rodriguez và Antonela Roccuzzo cũng là tâm điểm chú ý trong thời gian World Cup 2026 diễn ra. Hôn thê của Ronaldo có khoảng 74,2 triệu người theo dõi trên Instagram, đứng đầu dàn WAGs về mức độ nổi tiếng và giá trị thương mại. Mỗi bài đăng quảng cáo của cô trên mạng xã hội được ước tính mang về khoảng 716.000 USD.

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Georgina Rodriguez quảng bá thương hiệu thời trang riêng.

Không chỉ "dựa hơi" Ronaldo, Georgina xây dựng được thương hiệu cá nhân mạnh mẽ, và trở thành gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch quảng cáo toàn cầu.

Georgina cũng tranh thủ quảng bá cho thương hiệu thời trang Mimoa của mình ở World Cup.

Mimoa là thương hiệu thời trang gồm các trang phục thể thao với phong cách nữ tính, quyến rũ, hướng đến sự thoải mái, đa năng.

Trở lại với những diễn biến trên sân cỏ, rạng sáng 7/7 theo giờ Việt Nam, Ronaldo chính thức khép lại hành trình thi đấu quốc tế sau khi Bồ Đào Nha để thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội.

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo có 233 trận khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, ghi 146 bàn thắng, trong đó có 11 bàn thắng ở các kỳ World Cup.

Trong khi đó, Messi cùng đội tuyển Argentina đang chuẩn bị bước vào trận đấu tranh vé tứ kết với Ai Cập, diễn ra lúc 23h tối 7/7 theo giờ Việt Nam.

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