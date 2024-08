Bạn gái hôn ở một vị trí khiến chàng trai bất ngờ nhập viện cấp cứu: Bác sĩ xua tay nên tránh xa

Nghe có vẻ khó tin nhưng một chàng trai họ An (Hải Nam, Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi được bạn gái hôn lên cổ. Anh An và bạn gái là cô Từ đều ngoài 20 tuổi. Theo lời kể của cô Từ, tối hôm đó cô ngồi lên đùi bạn trai để anh sấy tóc cho. Trong lúc đó, bạn trai thỉnh thoảng lại hôn lên một vài điểm trên khuôn mặt của cô. Dưới bầu không khí lãng mạn, cô hôn lên cổ bạn trai một lúc khá lâu và để lại nhiều dấu đỏ (thường gọi là hickey).

Điều cô Từ không ngờ tới là sau khoảng 20 phút như vậy thì bạn trai tỏ ra khó thở, chuột rút rồi ngất xỉu ngã lăn ra đất. Thường ngày anh An vốn hay đùa nên cô chỉ nghĩ là một trò nghịch ngợm. Đến khi liên tục lay bạn trai dậy trong mấy phút nhưng không có phản ứng cô mới hốt hoảng gọi cấp cứu.

Cô gái vừa xấu hổ vừa hối hận khi bạn trai nhập viện vì vết hôn trên cổ của mình (Ảnh minh họa)

Khi tới bệnh viện, anh An đã tỉnh lại nhưng vẫn phải dùng máy thở nhiều giờ do suy hô hấp. Anh được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng xoang động mạch cảnh do tác động lực mạch, huyết khối tại vùng động mạch cảnh trái trên cổ. Từ đó dẫn tới giảm huyết áp đột ngột, suy tim và ngất xỉu. Khi biết lý do khiến bạn trai gặp nguy hiểm chỉ vì nụ hôn sâu không đúng chỗ của mình, cô Từ vừa hối hận vừa xấu hổ vô cùng.

Hôn sâu hoặc cắn (hickey) lên cổ có thể gây nguy hiểm tính mạng

Bác sĩ Ngô Bằng thuộc Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Hải Khẩu (Hải Nam, Trung Quốc) cho biết, những nụ hôn sâu hoặc mạnh, thậm chí là những vết “cắn yêu” thường được gọi là hickey. Nó thường xuất hiện ở các vùng như cổ, đùi hay ngực và có màu đỏ hồng đến tím đậm, nhìn giống như vết bầm.

Thông thường, đây được coi là những cử chỉ âu yếm, thể hiện tình cảm của các cặp đôi. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt là những vết hickey quá sâu, tạo ra vết thương hở, hôn/mút/cắn vào các vị trí quá nhạy cảm, dễ gây nguy hiểm trên cơ thể.

Đối với trường hợp của anh An, bạn gái anh đã liên tục tác động lực mạnh trong thời gian khá dài, tạo vết bầm máu sâu ở vùng có động mạch cảnh trái trên cổ. Nó nằm dọc từ sát rìa bên dái tai hướng trong mặt kéo thẳng xuống cổ và ngực, có nhiệm vụ đưa máu giàu oxy từ tim lên não cũng như vùng mặt. Vết bầm này tạo ra cục máu đông khiến máu bị ứ lại, thiếu máu lên não và rối loạn nhịp tim. Thường được gọi là hội chứng xoang động mạch cảnh.

Bác sĩ Ngô cũng chỉ ra 3 mối nguy hại thường gặp khi hickey, nhất là hickey lên cổ.

- Gây nhiễm herpes miệng: Đây là một loại bệnh do virus gây ra và có khả năng lây nhiễm rất cao, chúng sẽ khiến các bộ phận như miệng và môi bị ngứa, đau rát thậm chí xuất hiện mụn rộp. Chính vì thế, nếu người hôn sâu hoặc “cắn yêu” bạn là người bị herpes miệng thì nguy cơ bạn bị lây truyền là rất cao.

- Gây ra huyết khối: Dùng lực quá mạnh khi hickey có thể làm tổn thương nghiêm trọng các tế bào nội mô, gây kết dính và kết tụ tiểu cầu, có thể gây hẹp lòng mạch. Sau đó, sự tích tụ cục bộ của thrombin sẽ chuyển fibrinogen thành fibrin, hình thành huyết khối và ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não. Trong trường hợp nguy hiểm (dù hiếm gặp) có thể gây đột quỵ và nhiều vấn đề liên quan tới mạch máu não nguy hiểm khác.

Dù hiếm gặp nhưng những vết hôn sâu hoặc cắn mạnh trên cổ có thể gây đột quỵ (Ảnh minh họa)

- Hội chứng xoang động mạch cảnh: Nếu hickey trên xoang cảnh và lực tác động quá mạnh có thể gây ra hội chứng xoang cảnh (còn gọi là “hội chứng cổ”) khiến nhịp tim, huyết áp giảm, thậm chí là ngất và suy tim, đột quỵ. Trên lâm sàng, xác suất mắc hội chứng xoang cảnh do hôn gây ra là thấp nhưng không thể bỏ qua và anh An kể trên là một trong số đó.

Cách làm vết hickey nhanh biến mất

Theo bác sĩ Ngô, giống như các vết bầm tím thông thường, dấu hôn hickey sẽ biến mất một cách tự nhiên trong vòng 5 - 12 ngày. Da và mạch máu bị tổn thương sẽ tự phục hồi tùy theo tình trạng tuần hoàn máu. Tuy nhiên, ông nhắc nhở nếu tổn thương nghiêm trọng, có những khó chịu bất thường, dấu hôn không biến mất trong thời gian dài thì bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ kịp thời.

Ngoài ra, nếu muốn dấu hôn hickey của mình biến mất nhanh hơn, bạn có thể làm như sau:

- Trong vòng 24 giờ, chườm lạnh để thúc đẩy quá trình đông máu và giảm rò rỉ máu. Nhưng không để đá viên chạm trực tiếp vào da, bạn có thể dùng khăn quấn lại.

- Sau 24 giờ, chườm nóng để thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng tốc độ hấp thụ tắc nghẽn, chẳng hạn như xoa bóp nhẹ nhàng bằng khăn nóng.

Ngoài ra, ông nhắc nhở tốt nhất là không nên hôn sâu hoặc cắn lên da, đặc biệt là các vùng nhiều mạch máu quan trọng như cổ hay ngực. Khi thực hiện, hãy đảm bảo mình không mắc bệnh truyền nhiễm, vệ sinh răng miệng và chỉ nên dùng lực vừa phải.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor