Ngỡ ngàng trước những lợi ích không tưởng của việc “lên đỉnh”

Ảnh minh họa.

Bác sĩ y khoa Monique De Four Jones, phó trưởng khoa sản tại Bệnh viện Phụ nữ Katz thuộc Trung tâm Y tế Do Thái Long Island ở Mỹ cho biết: "Cực khoái là đỉnh cao của sự kích thích tình dục và có thể mang lại cảm giác hưng phấn mãnh liệt cho cơ thể".

Mặc dù thời gian đạt cực khoái thường rất ngắn, 13 đến 51 giây ở phụ nữ và 6 giây ở nam giớ, thế nhưng nó lại có thể đem đến những lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Những lợi ích sức khỏe bất ngờ của việc "lên đỉnh"

1. Giúp cải thiện tâm trạng

Trong quá trình “lên đỉnh”, cơ thể giải phóng dopamine - 1 loại hormone "hạnh phúc", giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần.

Tiến sĩ De Four Jones cho biết: "Dopamine tác động lên các vùng não để mang lại cho bạn cảm giác vui vẻ, thỏa mãn và tạo động lực”.

Bên cạnh dopamine, các hormone giúp cải thiện tâm trạng khác như serotonin, oxytocin cũng được giải phóng trong quá trình quan hệ tình dục và đạt cực khoái. Các loại hormone này cũng có thể giúp giảm nồng độ hormone gây căng thẳng là cortisol.

Theo chuyên gia, mặc dù cortisol có vai trò quan trọng đối với một số chức năng của cơ thể nhưng quá nhiều hormone cortisol trong cơ thể có thể dẫn đến căng thẳng mạn tính, gây ra những tác động tiêu cực, bao gồm tăng huyết áp, tăng lượng đường trong máu và rối loạn giấc ngủ. Các yếu tố này có thể gây ảnh hưởng tới sức khoẻ tổng thể.

"Lên đỉnh" giúp giải phóng một số loại hormone có lợi trong việc cải thiện tâm trạng. (Ảnh minh họa)

2. Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Chuyên gia De Four Jones cho biết, vì cực khoái có thể cải thiện tâm trạng và giúp giảm căng thẳng nên nó cũng có tác dụng giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ.

Một cuộc khảo sát nhỏ được công bố vào tháng 5 năm 2023 trên tạp chí Sleep cho thấy 75% người tham gia báo cáo rằng họ ngủ ngon hơn sau khi quan hệ tình dục và đạt cực khoái.

Trong một nghiên cứu khác, 250 người tham gia đã hoàn thành một bảng câu hỏi về tác động của quan hệ tình dục và cực khoái đến giấc ngủ trong 14 ngày liên tiếp. Kết quả cho thấy “lên đỉnh” khi quan hệ tình dục có thể giúp rút ngắn thời gian cơ thể chìm vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

3. Tăng cường sức mạnh cơ sàn chậu

Một số nghiên cứu cho thấy đạt cực khoái có thể tăng cường sức mạnh cơ sàn chậu, đặc biệt là ở những người mới sinh con.

Quá trình "lên đỉnh" là một chuỗi các cơn co thắt cơ. Các cơn co thắt xảy ra tương tự như khi mọi người tập bài tập Kegel (bài tập siết chặt cơ sàn chậu, giữ trong 3-10 giây, sau đó thả ra). Những cơn co thắt này có thể giúp mọi người duy trì hoặc tăng cường sức mạnh cho sàn chậu.

Ngoài ra, đạt cực khoái cũng giúp cải thiện sức khỏe sàn chậu bằng cách tăng lưu lượng máu đến vùng chậu, hỗ trợ sự phát triển của cơ bắp.

"Lên đỉnh" giúp cải thiện sức mạnh cơ sàn chậu. (Ảnh minh họa)

4. Giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ trên 50.000 nam giới chỉ ra rằng những người thường xuyên xuất tinh khi đạt cực khoái giảm đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Cụ thể, những người đàn ông đạt cực khoái và xuất tinh 21 lần/tháng trở lên có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 31% so với những người đàn ông chỉ xuất tinh và đạt cực khoái 4-7 lần/tháng.

5. Giảm đau

Tiến sĩ David Edwards, cựu chủ tịch Hiệp hội Y học tình dục Anh cho biết, các hormone giải phóng khi đạt cực khoái là liều thuốc giảm đau hiệu quả.

"Một nghiên cứu của Ý chỉ ra rằng "lên đỉnh" có tác dụng giảm đau tương đương với 10 miligam morphin. Các hormone endorphin, oxytocin, dopamine và serotonin giải phóng khi cơ thể đạt cực khoái có thể giảm đau bằng cách ngăn chặn các tín hiệu đau, đồng thời giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng", chuyên gia David nói.