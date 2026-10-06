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Bài thuốc chữa bệnh từ lá tre

Thanh Thanh/ VTC News
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Lá tre gai là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều bài thuốc dân gian, dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ lá tre.

Thành phần trong lá tre

Lá tre gai là loại lá thuộc họ tre, thân cây thường mọc thành bụi và phát triển ở nhiều khu vực có khí hậu nóng ẩm. Lá có hình thuôn dài, đầu nhọn, màu xanh và bề mặt hơi ráp.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BS Phạm Khánh Linh cho biết, trong dân gian, lá tre thường được sử dụng để nấu nước uống, hãm trà hoặc kết hợp trong một số bài thuốc hỗ trợ sức khỏe.

Một số nghiên cứu cho thấy lá tre chứa nhiều hợp chất sinh học có khả năng chống oxy hóa. Tuy nhiên, các dữ liệu hiện nay chủ yếu mới dừng ở mức nghiên cứu bước đầu và vẫn cần thêm các nghiên cứu lâm sàng để đánh giá rõ hiệu quả trên sức khỏe con người.

- Ảnh 1.

Lá tre gai có mặt trong nhiều bài thuốc dân gian quen thuộc

Một số thành phần được tìm thấy trong lá tre gồm:

  • Flavonoid
  • Polyphenol
  • Chlorophyll
  • Vitamin và khoáng chất
  • Một số hoạt chất chống oxy hóa tự nhiên.

Các hợp chất này được cho là có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và góp phần giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Đây cũng là lý do lá tre đang được quan tâm trong lĩnh vực thực phẩm và chăm sóc sức khỏe tự nhiên.

Các bài thuốc chữa bệnh từ lá tre

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS.BS Hoàng Khánh Toàn giới thiệu một số bài thuốc chữa bệnh từ lá tre như sau:

- Giải nhiệt, chữa đau đầu, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, thiếu máu não, chóng mặt, hoa mắt, đau cổ gáy: Lá tre 30g, sắn dây 15g; sắc nước uống trong ngày.

- Dự phòng viêm não Nhật Bản B: Lá tre, vỏ bí đao, lá sen, rễ cỏ tranh, mỗi vị 12g; sắc nước uống trà, mỗi tuần uống 2 ngày.

- Lợi niệu, chỉ huyết (cầm máu), chữa tiểu tiện xuất huyết do nhiệt độc tích tụ ở bàng quang: Lá tre 20g, mạch môn 20g, mã đề 20g, rễ cỏ tranh 20g, thài lài tía 20g, râu ngô 20g; nước 700ml, sắc còn 300ml, chia 2 lần uống trong ngày.

- Chữa tiểu tiện khó khăn, niệu đạo nóng rát: Lá tre 30g, thông thảo 6g, cam thảo 4g, sắc nước uống trong ngày.

- Chữa viêm niệu đạo, niệu huyết (tiểu ra máu): Lá tre 16g, rễ cỏ tranh 12g; sắc nước uống mỗi ngày 1 thang.

- Chữa tiểu rắt, tiểu tiện đỏ, tiểu buốt: Lá tre 16g, cỏ bấc đèn 12g, dây lá thòng bong 8g; sắc nước uống mỗi ngày 1 thang.

- Chữa ho khan, ho có đờm, ngứa rát họng: Lá tre 16g, rau má 12g, vỏ rễ dâu 12g, quả dành dành (sao vàng) 8g, lá chanh 8g, cam thảo 6g; nước 900ml, sắc còn 300ml, chia 2-3 phần uống trong ngày; cũng có thể tán thô, hãm vào phích uống dần.

- Hỗ trợ điều trị viêm màng phổi: Lá tre 20g, vỏ rễ dâu 12g, hạt rau đay 12g, thạch cao 20g, hạt bìm bìm 12g, rễ cỏ tranh 12g, thổ phục linh 12g, bông mã đề 12g; dùng 600ml nước, sắc còn 200ml; uống hết một lần trước bữa trưa 30 phút; lại thêm nước sắc lần thứ hai, uống trước bữa cơm chiều.

- Giải nhiệt chữa nấc, khô miệng, hôi miệng, tiểu ít, đại tiện táo kết (không dùng cho chứng nấc do hàn): Lá tre 20g, tinh tre 20g, thạch cao (nướng đỏ) 30g, gạo tẻ (rang vàng) 20g, bán hạ 8g, mạch môn (bỏ lõi) 16g, tai quả hồng 10 cái; nước 900ml, sắc còn 300ml, chia 2 phần uống trong ngày.

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Tags

lá tre

bài thuốc dân gian

chống oxy hóa

Giải nhiệt

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