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Bái phục "pháp sư Trung Hoa": Tứ hợp viện chễm chệ trên nóc chung cư 6 tầng, ô tô chạy 1 lèo lên đỉnh nóc

Phác Thái Anh
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Công trình 10 tứ hợp viện lơ lửng giữa không trung khiến không ít người trầm trồ bởi ý tưởng kiến trúc độc đáo, tựa như một khu phố cổ thu nhỏ giữa tầng mây.

Giữa nhịp sống hiện đại với những khối bê tông, kính thép vươn cao, vẫn có những công trình khiến người ta phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo, chúng còn là minh chứng cho sự sáng tạo táo bạo của con người, khi những điều tưởng chừng không thể lại trở thành hiện thực. Một trong số đó là "Tứ hợp viện trên không" ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) - quần thể kiến trúc cổ được xây dựng ngay trên sân thượng của tòa nhà 6 tầng, tạo nên khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa như bước ra từ những thước phim cổ trang.

- Ảnh 1.

Trên sân thượng lộng gió của các tòa chung cư 6 tầng hiện đại, 10 căn nhà mang phong cách sân vườn Trung Hoa cổ kính hiện lên đầy kiêu hãnh. Phía dưới là nhịp sống phố thị xô bồ, nhưng chỉ cần ngước mắt lên, bạn sẽ bị hớp hồn bởi những bức tường xám trầm mặc, mái ngói xanh thanh nhã cùng những góc mái cong vút đậm chất Bắc Kinh xưa. Nhìn từ xa, cả tổ hợp kiến trúc ấy tựa như một "ốc đảo cổ trang" đang bồng bềnh lơ lửng giữa chín tầng mây.

Điều điên rồ của kiến trúc vẫn chưa dừng lại ở đó. Thay vì đi thang máy, công trình lại được trang bị riêng một hệ thống cầu vượt thu nhỏ uốn lượn từ mặt đất lên thẳng tầng thượng. Điều này cho phép người dân có thể thong dong lái xe hơi vượt qua khoảng không để đỗ ngay trước hiên nhà.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Theo tờ Sohu, trong giai đoạn mới hoàn thành, dự án đã vấp phải không ít nghi ngờ từ dư luận khi nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một công trình xây dựng trái phép. Trước những ý kiến này, chính quyền địa phương đã chính thức lên tiếng khẳng định dự án đã được phê duyệt đầy đủ ngay từ giai đoạn quy hoạch. Mọi thủ tục pháp lý đều được thực hiện theo đúng quy định, cho thấy đây không phải là công trình được xây dựng tùy tiện hay theo kiểu "nghĩ là làm".

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Có thể thấy, ý tưởng đưa những căn nhà sân vườn truyền thống "lên tận trời xanh" là một thử nghiệm kiến trúc vô cùng độc đáo, thể hiện sự sáng tạo táo bạo trong cách kết hợp giữa nét đẹp xưa cũ và không gian sống hiện đại. Nếu sống ở những cơ ngơi này, cư dân có thể dễ dàng thu trọn nhịp sống sôi động của thành phố chỉ bằng một khung cửa mở ra, nhưng khi khép lại cánh cửa, họ lại được trở về với sự bình yên, tĩnh lặng của một khoảng sân mang đậm hơi thở cổ xưa.

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Tags

Trung Quốc

pháp sư trung hoa

tứ hợp viện

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