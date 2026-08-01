Bài học từ chuyện kế nghiệp LVMH: Bernard Arnault phủ nhận "rạn nứt" gia đình, nhưng báo cáo tài chính của chính công ty lại kể chuyện khác

Một bức thư ngỏ thu hút 4,5 triệu lượt xem trong 24 giờ, khẳng định gia đình ông hoàn toàn êm ấm. Chỉ hai ngày sau, báo cáo tài chính bán niên của chính tập đoàn lại tiết lộ một chi tiết chẳng liên quan gì đến những cuộc gọi điện ngày Chủ nhật mà ông nhắc tới...

Nhưng báo cáo tài chính lại nói nên rất nhiều điều về câu hỏi thực sự đang treo lơ lửng: ai xứng đáng kế thừa đế chế xa xỉ này.

Một cấu trúc kế nghiệp được thiết kế để không ai thắng tuyệt đối

Bernard Arnault, năm nay ngoài 76 tuổi, là Chủ tịch kiêm CEO của LVMH - tập đoàn xa xỉ sở hữu hơn 70 thương hiệu, từ Louis Vuitton, Dior đến Tiffany. Tháng 4/2026, cổ đông LVMH biểu quyết với tỷ lệ áp đảo 99,18% để nâng giới hạn tuổi giữ chức CEO và Chủ tịch của Arnault lên 85 - sau khi giới hạn này đã từng được nâng lên 75 vào năm 2022. Dù tỷ lệ đồng thuận rất cao, một số quỹ đầu tư lớn như Allianz GI và Baillie Gifford vẫn phản đối hoặc bỏ phiếu trắng, với lý do công ty thiếu minh bạch về kế hoạch kế nhiệm cụ thể.

Trước đó, Arnault đã tái cấu trúc công ty holding gia đình, lập ra một pháp nhân mới tên Agache Commandite SAS, trong đó năm người con của ông - Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric và Jean - mỗi người nắm giữ đúng 20% cổ phần. Cấu trúc này quy định: nếu không có chỉ đạo cụ thể nào khác, các quyết định chiến lược quan trọng của LVMH cần có sự đồng thuận của ít nhất ba trong năm người con. Chức chủ tịch của Agache Commandite luân phiên hai năm một lần, Delphine giữ vai trò này đầu tiên, và toàn bộ cổ phần bị khóa trong 30 năm, không thể bán nếu thiếu sự đồng thuận tuyệt đối của cả năm người. Đây rõ ràng là một cấu trúc được thiết kế có chủ đích để không một người con nào có thể một mình thâu tóm toàn bộ quyền lực.

Thư ngỏ nói một chuyện, báo cáo tài chính lại nói chuyện khác

Cuối tháng 7/2026, báo Le Monde của Pháp đăng một bài điều tra mô tả những bất đồng giữa các con của Arnault xoay quanh tương lai lãnh đạo tập đoàn. Arnault phản ứng gần như ngay lập tức bằng một bức thư ngỏ, thu hút 4,5 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ, phủ nhận mọi "rạn nứt" trong gia đình. Ông viết (trích nguyên văn, tạm dịch): "Các con tôi điều hành các thương hiệu, xây dựng đội ngũ, ra quyết định, và - phạm thượng thay - vẫn gọi điện cho nhau vào mỗi Chủ nhật."

Nhưng chỉ hai ngày sau, báo cáo tài chính bán niên của chính LVMH lại hé lộ một chi tiết đáng chú ý, không liên quan gì đến các cuộc gọi điện ngày Chủ nhật: mảng kinh doanh có kết quả tốt nhất của tập đoàn trong nửa đầu năm nay - Đồng hồ và Trang sức, với doanh thu hữu cơ tăng 9% so với cùng kỳ - lại không do bất kỳ người con nào của Arnault điều hành, mà do một nhà điều hành chuyên nghiệp lâu năm không mang họ Arnault, ông Jean-Christophe Babin, phụ trách.

Ba mô hình kế nghiệp, ba cách xử lý rủi ro khác nhau và sự thật dễ bị bỏ qua nếu chỉ đọc bức thư ngỏ đầy cảm xúc

Đặt cạnh hai câu chuyện kế nghiệp quốc tế gần đây, LVMH đang thử một hướng đi khác hẳn. Ở gia tộc Murdoch, giải pháp cuối cùng là mua đứt những người không nắm quyền bằng hàng tỷ USD, tập trung toàn bộ quyền lực vào một người duy nhất. Ở chuỗi siêu thị Market Basket, giải pháp là để tòa án phân xử dựa trên quyền biểu quyết của cổ đông đa số. Còn LVMH đang thử nghiệm một mô hình thứ ba: kỹ thuật hóa việc chia đều quyền lực ngay từ trong cấu trúc pháp lý - không ai được 51%, mọi quyết định lớn cần đồng thuận đa số trong nhóm năm người.

Về lý thuyết, đây là cách tránh được kịch bản "một người thắng, những người còn lại phải rời đi" như ở nhà Murdoch. Nhưng nó cũng tạo ra một rủi ro khác mà chính các nhà đầu tư của LVMH đang công khai lo ngại: nguy cơ bế tắc quản trị khi năm người phải tìm được tiếng nói chung cho những quyết định chiến lược ảnh hưởng đến một tập đoàn có quy mô toàn cầu.

Đây là chỗ chi tiết về mảng Đồng hồ và Trang sức trở nên đặc biệt quan trọng, và rất dễ bị bỏ qua nếu người đọc chỉ dừng lại ở bức thư ngỏ giàu cảm xúc của Arnault. Câu chuyện công khai mà ông muốn công chúng tin là "các con tôi đều đang điều hành tốt các thương hiệu của mình". Nhưng thành tích tài chính tốt nhất của cả tập đoàn ngay lúc này lại không đến từ bất kỳ người thừa kế nào, mà từ một nhà điều hành chuyên nghiệp bên ngoài gia đình.

Điều này không nhất thiết là bằng chứng cho thấy các con của Arnault thiếu năng lực - kết luận như vậy là quá vội và không công bằng, vì mỗi người phụ trách những thương hiệu có đặc thù thị trường khác nhau. Nhưng nó cho thấy rõ: câu chuyện "quá trình chuyển giao đang diễn ra êm đẹp" mà Arnault muốn truyền tải, và bức tranh thực tế được chính dữ liệu tài chính công ty tiết lộ, không hoàn toàn là một. Với các nhà đầu tư đang đòi hỏi sự minh bạch hơn về tiêu chí chọn người kế nhiệm, chi tiết này khiến câu hỏi "ai thực sự điều hành tốt nhất" trở thành một câu hỏi khó trả lời hơn nhiều so với câu hỏi "ai trong gia đình sẽ được trao quyền tiếp theo".

Bài học thực chiến cho doanh nghiệp gia đình

Câu chuyện LVMH, dù vẫn đang diễn ra và chưa có hồi kết, để lại ba điều đáng suy ngẫm ngay từ bây giờ.

Một, một cấu trúc quản trị được thiết kế tinh vi để chia đều quyền lực - như yêu cầu đồng thuận ba trên năm người - có thể giải quyết được vấn đề công bằng giữa các thừa kế, nhưng không tự động giải quyết được câu hỏi quan trọng hơn: ai thực sự có năng lực điều hành tốt nhất.

Hai, khi đánh giá năng lực kế nhiệm trong doanh nghiệp gia đình, cần tách bạch rõ ràng giữa việc "đang nắm giữ một vai trò quan trọng" và việc "đang tạo ra kết quả kinh doanh tốt nhất". Hai điều này không phải lúc nào cũng trùng khớp, và chính dữ liệu tài chính - chứ không phải các phát ngôn công khai mang tính trấn an - mới là bằng chứng đáng tin cậy nhất để đánh giá.

Ba, sự minh bạch chủ động về tiêu chí chọn người kế nhiệm, được công bố rõ ràng và sớm, mới là điều thực sự trấn an được nhà đầu tư và tổ chức về lâu dài - chứ không phải những tuyên bố mang tính cảm xúc được đưa ra để phản ứng lại một bài báo, dù tuyên bố đó có thu hút bao nhiêu lượt xem.

Nếu ngay lúc này, bộ phận kinh doanh tốt nhất trong một đế chế gia đình lại không do bất kỳ người thừa kế nào điều hành, câu hỏi thực sự cần được trả lời trước khi chọn người kế nhiệm là gì: ai xứng đáng vì mang đúng dòng máu, hay ai đang thực sự chứng minh được năng lực bằng chính con số?