Bác sĩ Việt Nam cứu du khách Singapore thoát cơn đột quỵ trong gang tấc

Chuyến du lịch của một du khách Singapore tại Việt Nam bất ngờ gặp biến cố khi ông đột ngột méo miệng, nói khó, yếu liệt nửa người. Được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 ngay trong “giờ vàng”, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn chỉ sau một ngày điều trị.

Ngày 20/8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa cấp cứu, điều trị thành công ông Goh Peng Chew (73 tuổi, quốc tịch Singapore) bị đột quỵ nhồi máu não cấp khi đang đi du lịch tại Việt Nam.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong lúc di chuyển từ TPHCM đến Đà Lạt, ông Goh Peng Chew bất ngờ xuất hiện các triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải, nói đớ, nói khó, méo miệng và liệt mặt. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Video: Bệnh nhân người nước ngoài hồi phục gần như hoàn toàn chỉ sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Huế Xuân





Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ thần kinh xác định đây là trường hợp nhồi máu não cấp và đang trong thời gian vàng để can thiệp. Bệnh nhân lập tức được kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ và chỉ định thuốc tiêu sợi huyết nhằm làm tan huyết khối, khôi phục dòng máu lên não.

Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa - Trưởng Khoa Nội thần kinh, cho biết trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện khá rõ của một cơn đột quỵ cấp. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng có thể nhanh chóng diễn tiến nặng, gây liệt hoàn toàn hoặc hôn mê khi xảy ra tắc nghẽn mạch máu lớn.

Tuy nhiên, nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và điều trị đúng thời điểm, chỉ một ngày sau can thiệp, sức cơ của bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn. Ông có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường, không còn tình trạng yếu liệt rõ như lúc nhập viện.

Ca bệnh một lần nữa cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc nhận diện sớm và đưa người bệnh đột quỵ đến cơ sở y tế có khả năng điều trị chuyên sâu càng nhanh càng tốt.Với đột quỵ nhồi máu não, mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến thêm nhiều tế bào não bị tổn thương.

Bệnh nhân có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường, không còn tình trạng yếu liệt rõ như lúc nhập viện.

Mỗi năm Khoa Nội thần kinh của bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân nước ngoài đang du lịch, công tác hoặc di chuyển tại Việt Nam gặp các tình huống cấp cứu thần kinh, trong đó có đột quỵ. Ảnh: Huế Xuân

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo những người có nguy cơ đột quỵ, nhất là người mắc tăng huyết áp, rung nhĩ hoặc các bệnh lý tim mạch, nên kiểm tra sức khỏe trước những chuyến đi xa. Người đang điều trị bệnh nền cần mang đủ thuốc, uống thuốc đúng chỉ định và không tự ý ngừng điều trị khi đi du lịch.

Đặc biệt, khi đang trên đường hoặc đi du lịch, nếu xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, nói đớ, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, chóng mặt đến mức không thể đi lại, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên chờ triệu chứng tự cải thiện hoặc tìm cách điều trị tại nhà.

Đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết mỗi năm Khoa Nội thần kinh tiếp nhận nhiều bệnh nhân nước ngoài đang du lịch, công tác hoặc di chuyển tại Việt Nam gặp các tình huống cấp cứu thần kinh, trong đó có đột quỵ.

Nhiều trường hợp được điều trị hiệu quả nhờ đến viện kịp thời. Với bệnh nhân nước ngoài, quá trình cấp cứu đôi khi phát sinh thêm những yêu cầu về thủ tục, phối hợp và liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao. Bệnh viện phải phối hợp với nhiều đơn vị để vừa đảm bảo việc điều trị không bị gián đoạn, vừa giải quyết các vấn đề liên quan đến người bệnh.

“Chúng tôi đảm bảo bệnh nhân nước ngoài được tiếp cận quy trình điều trị với tiêu chuẩn chất lượng tương đương với quốc gia họ đang sinh sống, trong khi chi phí thấp hơn đáng kể. Đây cũng là một trong những lợi thế của y tế Việt Nam khi ngày càng có nhiều người nước ngoài đến du lịch, làm việc và sinh sống. Việc đảm bảo năng lực cấp cứu, điều trị các bệnh lý cấp tính như đột quỵ không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế dành cho khách quốc tế tại Việt Nam”, bác sĩ Nghĩa nói.